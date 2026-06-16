De ce să nu înoți cu lentile de contact. Avertismentul unui medic oftalmolog

Sfatul medicilor oftalmologi privind

Medicii avertizează că purtarea lentilelor de contact în piscină sau în mare poate provoca infecții oculare grave, care în unele cazuri pot duce chiar la pierderea vederii.

Persoanele care poartă lentile de contact ar trebui să evite înotul cu acestea în piscine sau în mare, deoarece riscă să dezvolte infecţii oculare severe, inclusiv unele care pot duce la pierderea vederii, avertizează medicul primar oftalmolog Elena Mihai, din cadrul Compartimentului Clinic de Oftalmologie al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu.

Pericolele care se ascund în apa din piscine

Medicul atrage atenţia că apa din piscine poate reprezenta un pericol pentru purtătorii de lentile de contact, deoarece acestea reţin microorganismele pe suprafaţa ochiului, asemenea unui burete, se arată în informațiile publicate marţi, pe pagina de Facebook a SCJU Sibiu.

„Aceasta este o atenţionare care ar trebui subliniată mai des. Lentila de contact funcţionează practic ca un 'burete' care reţine microorganismele din apă pe suprafaţa ochiului. Riscul cel mai grav este keratita cu Acanthamoeba - o infecţie cu un parazit prezent în apa de piscină, de mare sau chiar de la robinet, care poate duce la durere severă, ulceraţii corneene şi, în cazurile grave, pierderea vederii”, a explicat Elena Mihai.

Sfaturile medicilor

Aceasta recomandă recomandă persoanelor care folosesc lentile de contact să nu le poarte niciodată în timpul înotului, indiferent dacă este vorba despre piscină, mare, ştrand, cadă sau jacuzzi. În situaţiile în care acest lucru nu poate fi evitat, ea recomandă utilizarea unor ochelari de înot etanşi peste lentile şi folosirea lentilelor zilnice de unică folosinţă, care trebuie aruncate imediat după baie.

„Dacă nu puteţi renunţa, folosiţi ochelari de înot etanşi peste lentile şi lentile zilnice de unică folosinţă, pe care le aruncaţi imediat după baie sau înot. Cea mai sigură alternativă sunt ochelarii de înot cu dioptrii”, a subliniat medicul oftalmolog.

De asemenea, specialistul atrage atenţia că lentilele de contact nu trebuie spălate sau păstrate niciodată în apă de la robinet, pentru a evita contaminarea acestora cu microorganisme care pot provoca infecţii grave ale ochilor, notează Agerpres.