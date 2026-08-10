Consultații medicale gratuite în cinci stațiuni de pe Litoral. Campania ”Asumă-ți să fii sănătos”-program, puncte de acces, specialități medicale

Campania ”Asumă-ți să fii sănătos”, a Univerasității de Medicină și Farmacie Carol Davila, se desfășoară între 10-15 august 2026, în cinci stațiuni de pe Litoral

Turiștii aflați în vacanță pe Litoral pot beneficia de consultații medicale de endocrinologie, dermatologie, pediatrie și pneumologie. Consultațiile oferite în cadrul campania de prevenție “Asumă-ți să fii sănătos!” a Universității de Medicină și Farmacie “Carol Davila” din București sunt gratuite.

În perioada 10-15 august, 46 de medici dermatologi, endocrinologi, pediatri și pneumologi, participă la a cea de-a VI-a ediție a campaniei “Asumă-ți să fii sănătos!” care se va derula în stațiunile Olimp, Neptun, Jupiter, Saturn și Mangalia.

Programul de consultații, punctele de acces

Pe parcursul celor șase zile ale campaniei ”Asumă-ți să fii sănătos! ” - Litoral 2026 turiștii aflați în concediu în stațiunile din sudul litoralului românesc sunt așteptați să-și evalueze starea de sănătate prin intermediul medicilor rezidenți, specialiști și primari care se vor afla în corturi special amenajate pe plajă, în intervalele orare 09:00 – 12:00 si 15:00 – 18:00, cu excepția zilei de 15 august, când programul de screening se va derula doar în cursul dimineții.

Punctele unde vor fi echipele de medici:

1. Olimp – zonă - plajă Charme Beach

2. Neptun- zonă - plajă langă punct Salvamar

3. Jupiter zonă - plajă hotel / restaurant Hercules

4. Saturn zonă - plajă Reef

5. Mangalia zonă - plajă lângă punct Salvamar

Proiect important de prevenție al UMFCD Carol Davila

Campania este coordonată de nume de prestigiu ale medicinei românești : Prof. Univ. Dr. Viorel Jinga, Rectorul UMF ”Carol Davila” din București, Prof. Univ. Dr. Cătălina Poiană, Președinte al Colegiului Medicilor din România și Prorector al UMF ”Carol Davila” din București, Conf. Univ. Dr. Alin Codruț Nicolescu, Președinte al Societății Române de Dermatologie, Prof. Univ. Dr. Maria Magdalena Constantin – Spitalul Clinic Colentina din București, Prof. Univ. Dr. Doina Pleșca, Președinte al Societății Române de Pediatrie, Prof. Univ. Dr. Anca Drăgănescu, Director Medical al Institutului Național de Boli Infecțioase ”Matei Balș” din București și Prof. Univ. Dr. Florin Mihălțan, Președintele Societății Române de Pneumologie.

”Consider că această valoroasă inițiativă a Universității de Medicină și Farmacie «Carol Davila» din București, campania «Asumă-ți să fii sănătos!», care marchează în acest an șase ani de prezență pe litoralul românesc, s-a consolidat ca unul dintre cele mai importante proiecte de prevenție și educație pentru sănătate desfășurate în România, a spus rectorul UMFCD, prof. dr. Viorel Jinga. Dincolo de continuitatea sa, campania oferă, an de an, o oportunitate reală pentru toți cei care doresc să își evalueze starea de sănătate și care înțeleg că prevenția medicală reprezintă o expresie a responsabilității față de propria persoană, dar și față de comunitate.

Interesul constant manifestat de participanți, reflectat în rezultatele edițiilor precedente, demonstrează că mesajul prevenției este receptat și asumat de un număr tot mai mare de persoane. Sperăm ca și în această vară turiștii aflați pe litoral să răspundă invitației noastre și să contribuie la depășirea numărului de consultații realizate în edițiile anterioare” a declarat Prof. Univ. Dr. Viorel Jinga, Rectorul UMF ”Carol Davila” din București.

Efort de echipă, la care participă patru Societăți profesionale medicale, DSP Constanța și MApN

Rectorul UMFCD a adăugat că ”succesul acestei campanii este rezultatul unui autentic efort de echipă. Adresez sincere mulțumiri societăților profesionale partenere – Societatea Română de Dermatologie, Societatea Română de Endocrinologie, Societatea Română de Pediatrie și Societatea Română de Pneumologie –, precum și Direcției de Sănătate Publică Constanța și Ministerului Apărării Naționale, anul acesta prin Brigada 9 Mecanizată «Mărășești», pentru sprijinul constant acordat organizării acestui proiect. În egală măsură, le mulțumesc tuturor medicilor rezidenți, specialiștilor și medicilor primari care, prin profesionalism, dedicare și spirit de voluntariat, transformă această campanie într-un exemplu de responsabilitate academică și implicare în slujba sănătății publice. Convingerea noastră este că universitatea are nu doar misiunea de a forma viitorii profesioniști ai medicinei, ci și responsabilitatea de a contribui activ la promovarea prevenției și la creșterea nivelului de educație pentru sănătate în societate”.

Dermatologii au descoperit zeci de afecțiuni oncologice, în stadii tratabile

Controlul tip screening realizat în cadrul campaniei ”Asumă-ți să fii sănătos” a salvat multe vieți. Specialiștii îi încurajează pe toți turiștii aflați pe litoral să profite de această oportunitate și să includă, alături de momentele de relaxare, și un gest responsabil față de propria sănătate.

O consultație preventivă poate contribui la identificarea precoce a unor afecțiuni care, în stadiile incipiente, sunt adesea lipsite de simptome, dar care pot fi tratate cu succes dacă sunt diagnosticate la timp. Câteva minute dedicate unei evaluări medicale gratuite pot face diferența între un diagnostic precoce și descoperirea tardivă a unei afecțiuni.

„Rezultatele obținute în cadrul ediției de anul trecut confirmă, încă o dată, importanța screeningului dermatologic și necesitatea unor astfel de campanii de prevenție. Dintr-un eșantion de 1.544 de persoane evaluate, au fost identificate 17 suspiciuni de carcinom bazocelular, 29 de suspiciuni de keratoze actinice, 68 de suspiciuni de nevi displazici atipici și două suspiciuni de melanom. În plus, au fost evaluate numeroase alte leziuni cutanate benigne, pentru care s-a recomandat monitorizare dermatologică de specialitate. Aceste date demonstrează că evaluările preventive pot conduce la depistarea precoce a unor afecțiuni cu potențial sever, înainte de apariția complicațiilor”, a declarat Conf. Univ. Dr. Alin Codruț Nicolescu, Președintele Societății Române de Dermatologie.

Prin participarea la campania „Asumă-ți să fii sănătos!”, fiecare persoană are posibilitatea de a beneficia de recomandări oferite de medici specialiști, de a-și evalua starea de sănătate și de a primi îndrumare privind adoptarea unui stil de viață sănătos. Prevenția reprezintă cea mai eficientă investiție în sănătate, iar această campanie oferă cadrul ideal pentru a transforma grija față de propria sănătate într-un gest firesc și responsabil.

Cine face parte din SOCIETEATEA ROMÂNĂ DE DERMATOLOGIE

Societatea Română de Dermatologie (S.R.D.) este o asociație profesională și științifică de elită a medicilor dermatovenerologi din România, cu o îndelungată și bogată tradiție, afiliată Asociației Medicale Romane (A.M.R.). SRD este principalul for profesional al medicilor dermatologi din România. În general, scopul Societății constă în creșterea performanței medicale în domeniul dermatologiei și al venerologiei și apărarea valorilor și intereselor acestei comunități medicale. organizează, în țară, congrese naționale, conferințe, consfătuiri, simpozioane și participă, prin delegații săi, la congresele internaționale și la orice alte manifestări științifice. Anul acesta, Societatea Română de Dermatologie împlinește 98 de ani de activitate. Pentru mai multe informații, vă rugăm să vizitați www.srd.ro.

Profilul cardiometabolic, stabilit după determinarea colesterolului, trigliceridelor, glicemiei și măsurarea tensiunii

Componenta de endocrinologie a campaniei UMF ”Carol Davila”, organizată în parteneriat cu Societatea Română de Endocrinologie, va oferi turiștilor consultații și evaluări medicale gratuite destinate identificării precoce a riscului cardio-metabolic și a riscului de fractură asociat osteoporozei.

Față de edițiile anterioare, programul de screening este extins prin introducerea determinării colesterolului total și a trigliceridelor, investigații care completează evaluarea glicemiei capilare, măsurarea tensiunii arteriale, precum și determinarea greutății, înălțimii și circumferinței abdominale. Integrarea acestor parametri permite o apreciere mai cuprinzătoare a profilului cardio-metabolic al fiecărui participant și facilitează identificarea persoanelor care necesită investigații suplimentare, monitorizare sau intervenții medicale timpurii.

Rezultatele obținute în cadrul ediției din 2025 au evidențiat o prevalență semnificativă a factorilor de risc metabolic în rândul persoanelor evaluate, confirmând atât utilitatea, cât și necesitatea dezvoltării și consolidării acestui program de screening și prevenție.

„Prevenția trebuie să devină o prioritate pentru fiecare dintre noi, a spus Prof. Univ. Dr. Cătălina Poiană, Prorector al Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București și Președinte al Colegiului Medicilor din România. Grija pentru propria sănătate nu trebuie să înceapă doar atunci când apar primele semne de boală, ci mult mai devreme. În același timp, prevenția înseamnă și educație pentru sănătate. Iar astăzi educația pentru sănătate sunt de părere ca trebuie să însemne și educație pentru informația din sănătate. Într-o societate în care suntem expuși zilnic unui volum uriaș de informații, trebuie să învățăm să facem diferența între informația medicală corectă și dezinformare. Este cu atât mai important ca tinerii să înțeleagă că sănătatea se construiește prin alegeri responsabile, dar și prin accesul la surse credibile de informare. Și cred că trebuie să reconstruim relația de încredere în privința sănătății între medic și populație”, a declarat Prof. Univ. Dr. Cătălina Poiană, Prorector al Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București și Președinte al Colegiului Medicilor din România.

Screeningul pentru osteoporoză va continua prin utilizarea chestionarului International Osteoporosis Foundation și a instrumentului FRAX, care estimează riscul de fractură osteoporotică majoră și de șold. Persoanele identificate cu risc crescut vor primi recomandări privind evaluarea medicală ulterioară și măsurile necesare pentru reducerea riscului de fractură.

Care este misiunea SOCITĂȚII ROMÂNE DE ENDOCRINOLOGIE

Societatea Română de Endocrinologie (SRE) este o organizație științifică și profesională independentă a medicilor endocrinologi din România, precum și a altor specialiști cu activitate demonstrabilă în domeniul endocrinologiei. Societatea Română de Endocrinologie are drept scop: difuzarea informației de specialitate, ridicarea nivelului științific și tehnic al membrilor săi, îmbunătățirea asistenței curativo-profilactice de specialitate pe întreg teritoriul țării, colaborarea cu alte societăți și organizații naționale și internaționale în vederea afirmării și creșterii prestigiului școlii române de endocrinologie. https://www.sre.ro)

Recomandări pentru schimbarea stilului de viață al copiilor cu probleme de greutate

În anul 2025, a fost publicat un articol amplu, urmare a rezultatelor obținute în cadrul campaniilor de conștientizare a stării de sănătate derulate in 2023 si 2024, care a inclus un număr de 1231 de copii, dintre care 25,1% aveau un exces de greutate. Prevalența supraponderalității și obezității a fost de 17,5%, respectiv 7,6%.

Concluziile studiului au arătat următoarele: prevalența supraponderalității și obezității pediatrice în România este în concordanță cu prevalența globală. Au fost considerați ca factori de risc pentru supraponderalitatea sau obezitatea copiilor consumul de fast-food și prezența părinților obezi și ca factori protectori activitatea fizică și nivelul de educație mai ridicat al părintelui, subliniem cu tărie importanța inițiativelor de sănătate publică direcționate către acești factori”.

”Și în acest an, în cadrul campaniei ”Asumă-ți să fii sănătos” organizată de UMFCD, ne-am propus să continuăm evaluarea anamnestico-clinică a statusului nutrițional (din perspectiva obiceiurilor alimentarele, a stilului de viață, reguli de igienă, activitate fizică, etc.) la cât mai mulți copii aflați pe litoral, în vacanță, pentru a identifica anomaliile nutriționale. De ce? Deoarece supraponderalitatea și obezitatea la copii reprezintă o problemă de sănătate la nivel mondial, cu o prevalență ridicată și o tendință de creștere în ultima perioadă. Prevalența supraponderalității și obezității pediatrice în România este neclară, unele studii estimând rata supraponderalității la 15-20%, iar rata obezității la 8,7-10,7%” a declarat Președintele Societății Române de Pediatrie, Prof. Univ. Dr. Doina Anca Pleșca

Ce realizări are SOCIETEATEA ROMÂNĂ DE PEDIATRIE

Societatea Română de Pediatrie (S.R.Ped.) este o asociație profesională și științifică de elită a medicilor pediatrii din România, cu o îndelungată și bogată tradiție în educația medicală continuă a numeroase generații de pediatrii, cu preocupări numeroase care vizează îmbunătățirea calității vieții copiilor prin creșterea rolului prevenției diferitelor afecțiuni. Societatea este afiliată Asociației Medicale Romane (A.M.R.), reprezentând principalul for profesional al medicilor pediatrii din România. Scopul Societății Române de Pediatrie îl reprezintă creșterea performanței profesionale. Dea lungul anilor vizibilitatea SRPed a crescut semnificativ prin organizarea de manifestări științifice de prestigiu național și internațional respectiv congrese, conferințe, simpozioane, mese rotunde. (Congresul internațional Europediatrics 2017, Congresul UMEMPS 2022, Conferința internațională de Pediatrie 2024, etc). In colaborare cu Academia Americană de Pediatrie (AAP) și Centru de control și prevenire a bolilor din US (CDC) membrii societății au inițiat încă din anul 2018 programe de prevenție în domenii precum conștientizarea luptei împotriva fumatului la copii și adolescenți. Pentru mai multe informații, vă rugăm să vizitați secretariat@srped.ro

Identificare precoce a tulburărilor respiratorii și de somn

Campania ”Asumă-ți să fii sănătos!”, inițiată de Universitatea de Medicină și Farmacie ”Carol Davila” din București și la care Societatea Română de Pneumologie s-a alăturat cu convingere pentru al doilea an consecutiv, reprezintă o oportunitate valoroasă pentru persoanele aflate pe litoral de a beneficia de o evaluare preliminară a stării de sănătate respiratorie și de identificarea unor posibile tulburări respiratorii sau de somn.

În cadrul acestei acțiuni, participanții vor beneficia de evaluări bazate pe chestionare medicale standardizate și de efectuarea unei spirometrii – o investigație neinvazivă, nedureroasă și esențială pentru persoanele care prezintă simptomatologie respiratorie sau sunt expuse unor factori de risc recunoscuți, precum fumatul ori poluarea profesională și ambientală. Aceste investigații permit o apreciere obiectivă a statusului respirator și identificarea situațiilor care necesită investigații suplimentare sau monitorizare de specialitate.

”Îi invităm pe toți cei interesați să profite de această oportunitate de prevenție. Pe întreaga durată a campaniei, echipe de medici tineri, bine pregătiți, alături de specialiști în pneumologie, vor asigura evaluări medicale utilizând echipamente moderne, oferind participanților posibilitatea de a-și verifica sănătatea respiratorie și de a identifica eventuale tulburări ale somnului”, a declarat Prof. Univ. Dr. Florin Mihălțan, președintele Societății Române de Pneumologie.

Ce programe desfășoară SOCIETEATEA ROMÂNĂ DE PNEUMOLOGIE

Societatea Română de Pneumologie (SRP) este principala organizație profesională și științifică a medicilor pneumologi din România, dedicată promovării sănătății respiratorii și creșterii calității îngrijirii medicale în domeniul afecțiunilor pulmonare. Cu o tradiție solidă și o activitate constantă în educația medicală continuă, SRP desfășoară numeroase programe naționale de prevenție, campanii de informare și activități de screening pentru boli respiratorii precum BPOC, astm, tuberculoză sau apneea în somn. De asemenea, societatea este activă în plan internațional, fiind afiliată organizațiilor europene și mondiale de profil. SRP organizează anual congrese, conferințe și workshop-uri pentru formarea și actualizarea cunoștințelor profesioniștilor din domeniu, susținând constant cercetarea și implementarea ghidurilor moderne în practica clinică. Prin activitatea sa, SRP contribuie la îmbunătățirea stării de sănătate publică și la dezvoltarea unei rețele profesioniste de pneumologi la nivel național.

Campania ”Asumă-ți să fii sănătos!” în cifre:

De la debutul campaniei “Asumă-ți să fii sănătos!”- a UMF ”Carol Davila” din București, din luna august a anului 2021 și până anul trecut, în cele cinci ediții anterioare consecutive s-au realizat aproximativ 22.000 de consultații, în regim gratuit, în peste 1.625 de ore în care medicii dermatologi, endocrinologi, pediatri și pneumologi au interacționat permanent cu turiștii care au apelat la serviciile medicale.

Astfel, în cele 5 ediții precedente au fost realizate 21.768 de consultații gratuite de către 170 de medici rezidenți, specialiști și primari (1.625 de ore dedicate voluntariatului)

2025: 5218 Consultații Medicale oferite de 46 de medici

Dermatologie - 1544 consultații (screening melanom)

Endocrinologie – 1328 consultații(screening sindrom metabolic) și 670 (screening pentru risc de fractură osteoporotică)

Pediatrie – 699 consultații

Pneumologie-977 consultații

2024: 5353 Consultații Medicale oferite de 36 de medici

Dermatologie - 2123 consultații (screening melanom)

Endocrinologie – 1685 consultații(screening sindrom metabolic) și 770 (screening pentru risc de fractură osteoporotică)

Pediatrie – 775 consultații

2023 – 4757 Consultații Medicale oferite de 36 de medici

Dermatologie - 1390 consultații (screening melanom)

Endocrinologie – 1626 consultații(screening sindrom metabolic) și 1046 (screening pentru risc de fractură osteoporotică)

Pediatrie – 695 consultații

2022: 4374 Consultații Medicale oferite de 26 de medici

Dermatologie - 2014 consultații (screening melanom)

Endocrinologie – 1525 consultații(screening sindrom metabolic) și 835 (screening pentru risc de fractură osteoporotică)

2021: 2066 Consultații Medicale oferite de 26 de medici

Dermatologie – 913 consultații (screening melanom)

Endocrinologie – 709 consultații(screening sindrom metabolic) și 444 (screening pentru risc de fractură osteoporotică)

Campania de prevenție “Asumă-ți să fii sănătos!” a Universității de Medicină și Farmacie “Carol Davila” din București va fi realizată anul acesta în parteneriat cu Societatea Română de Dermatologie, Societatea Română de Endocrinologie, Societatea Română de Pediatrie și Societatea Română de Pneumologie, cu sprijinul Direcției de Sănătate Publică din Constanța și al Ministerului Apărării Naționale prin Brigada 9 Mecanizată” Mărășești”.