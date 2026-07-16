Luni, 20 iulie, grevă de avertisment în Sănătate. Nu se fac internări, consultații sau operații timp de 2 ore

Sindicaliști ai Sanitas protestează în fața guvernului, București 3 iunie 2026. Inquam Photos / George Călin

Greva de avertisment din Sănătate va bloca, luni, 20 iulie, între orele 9-11, activitatea din sute de spitale și centre de diagnostic și tratament.

Consultațiile de specialitate, tratamentele și operațiile programate în intervalul protestului vor fi amânate, pe durata protestului sindical urmând a fi asigurate doar urgențele.

În 28 iulie, ar putea fi declanșată greva generală în Sănătate. Confederațiile sindicale din care fac parte sindicatele cadrelor medicale vor să susțină revendicările din Sănătate prin greve de solidaritate care ar putea bloca transportul public și administrația locală și centrală, dar nu s-a ajuns încă la un acord care să ducă la declanșarea conflictului de muncă în aceste sectoare.

Un protest sindical de asemenea amploare a mai fost înregistrat în 1998, când a avut loc ultima grevă generală în Sănătate.

Federația SANITAS reclamă diminuarea drepturilor salariale și solicită parlamentarilor să nu voteze Legea salarizării unitare, în forma propusă de Guvern.

Sindicatele solicită restabilirea drepturilor salariale prevăzute în Contractul Colectiv de Muncă afectate de OUG nr. 7/2026, anularea reducerii sporurilor și a concediilor suplimentare introduse prin OUG nr. 36/2025 și eliminarea plafonării privind acordarea indemnizației de hrană și a voucherelor de vacanță. În ceea ce privește proiectul noii legi a salarizării, sindicatul cere reluarea negocierilor, stabilirea unor coeficienți de salarizare considerați echitabili pentru personalul din sănătate și asistență socială, menținerea sporului de tură de 15%, păstrarea sporului de 100% pentru munca prestată în weekend și în zilele de sărbătoare legală, reintroducerea sporului pentru condiții de muncă, includerea personalului TESA în aceeași anexă de salarizare și alinierea salariilor din asistența socială la nivelul celor din sectorul sanitar neclinic.