Minuni medicale la SANADOR, sute de copii operați cu succes. Dr. Victor Costache: „Nu există niciun județ din România din care să nu fi avut pacienți care sunt bine acasă

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Spitalul Clinic SANADOR confirmă statutul de centru de excelență în chirurgia cardiacă pediatrică, cu sute de copii operați cu succes în ultimii ani.

Spitalul Clinic SANADOR își consolidează poziția de centru de excelență în medicina pediatrică din România, prin rezultate semnificative în tratamentul malformațiilor cardiace congenitale. În ultimii trei ani, sute de copii au fost operați cu succes în cadrul programului de chirurgie cardiovasculară pediatrică, sub coordonarea prof. dr. Victor Costache, șeful Secției de Chirurgie Cardiovasculară. Unității medicale îi revine un rol important în asigurarea unor soluții terapeutice rapide, astfel încât micii pacienți să poată beneficia de intervențiile necesare într-un timp cât mai scurt.

"Nu există niciun județ din România din care să nu fi avut copii operați și care sunt bine acasă"

„Am operat 128 de copilași, iar echipa noastră a evaluat, în vederea acestei intervenții, undeva între 500-600 de copii. Important este viitorul. E important că am reușit să organizăm acest program de chirurgie cardiovasculară și de cardiologie intervențională cardiovasculară la Sanador. Avem toți acești copii salvați, care sunt veniți la noi din toată țara. Nu există niciun județ din România din care să nu fi avut copii operați și care sunt bine acasă. Totodată, e important să asigurăm aceleași îngrijiri de o calitate extraordinară și pacienților care vor veni și care nu sunt puțini. În momentul de față sunt undeva între 70-80 de copii care au nevoie de operație cardiovasculară pe lista noastră de așteptare. Din ei, cel puțin 20 trebuie să aibă această operație anul acesta. Altfel, din păcate, nu vor reuși să aibă un prognostic bun.

"Intervenția este gratuită"

Intervenția este gratuită, prin toate eforturile pe care le facem în acest spital, cu sprijinul Fundației Mereu Aproape. Nu am reuși să facem nimic în acest sens fără Mereu Aproape, care ne ajută zilnic, în fiecare moment. Este alături pentru buna organizare și buna funcționare a acestui program. Aceste intervenții sunt foarte slab decontate de către Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Fără sprijinul Fundației Mereu Aproape și al tuturor celorlalți care contribuie la aceste intervenții, nu am reuși să ducem la bun sfârșit totul. Echipa pe care am reușit să o creăm este esențială. Sufletul echipei este doctorul Florin Ionescu, care s-a repatriat din Marea Britanie. Domnia sa a avut o carieră frumoasă acolo și în Canada. Este alături de noi de câțiva ani. Nu în ultimul rând, un rol important îl au și tinerii medici rezidenți. Sanadorul este un spital clinic, un centru universitar în care se formează medici în diverse specialități. Una dintre ele este chirurgia cardiovasculară pediatrică. Acești tineri au posibilitatea să vadă și să interacționeze atât cu pacienții adulți, cât și cu cei pediatrici, ceea ce este crucial pentru formarea lor”, Prof. dr. Victor Costache, șef secție Chirurgie, Spitalul Clinic Sanador.

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