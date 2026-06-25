Misiunile cardiopediatrice SANADOR 81 de vieți salvate radical în ultimii trei ani / FOTO: magnific.com @showtimeag

Spitalul Clinic SANADOR își consolidează statutul de centru de excelență în medicina pediatrică din România. 81 de copii cu malformații cardiace congenitale au fost operați cu succes în ultimii trei ani, prin programul de chirurgie cardiovasculară pediatrică.

Dr. Doris Andronescu, Director General SANADOR, a explicat mai multe despre cum oferă chirurgia cardiovasculară pediatrică o nouă șansă la viață copiilor cu malformații cardiace:

„Aceste intervenții de chirurgie cardiovasculară pediatrică înseamnă, de fapt, o nouă șansă la viață pentru copii. Este o mare bucurie pentru noi, pentru că acest lucru se întâmplă la noi acasă. Vedem cum cresc, cum merg la școală, își fac planuri, iar familia este fericită alături de ei".

Alături de ea au fost prezenți și conf. dr. Doru Herghelegiu, Director Spitalul Clinic SANADOR, dr. Bogdan Marțian, Director Medical Spitalul Clinic SANADOR, prof. dr. Victor S. Costache, Șef Secție Chirurgie Cardiovasculară, dr. Mihai Chiloflischi, medic primar ATI pentru chirurgie cardiovasculară, dr. Florin Ionescu, medic specialist Cardiologie Pediatrică și Alessandra Stoicescu, Președinte Fundația Mereu Aproape, au fost prezentate rezultatele programului și importanța accesului rapid la tratament pentru copiii cu malformații cardiace.

Echipa medicală este condusă de prof. dr. Victor Costache, șeful Secției de Chirurgie Cardiovasculară din cadrul Spitalului Clinic SANADOR.

Performanța medicală, realizată prin echipe multidisciplinare

„Este nevoie de o echipă. Performanța medicală nu se face cu un singur om. Se face cu o întreagă echipă, o echipă condusă de prof. Victor Costache și formată din medici și asistente din România, dar și din centrele internaționale", a explicat dr. Doris Andronescu.

81 de vieți salvate prin programul de chirurgie cardiovasculară pediatrică

„Am operat 128 de copilași, iar în vederea acestei intervenții au fost văzuți 500-600 de copii. Este foarte important că am reușit să organizăm acest program de chirurgie cardiovasculară și de cardiologie intervențională la SANADOR. Avem toți acești copii salvați. Sunt din toată țara", a declarat prof. dr. Victor Costache, Șeful Secției de Chirurgie Cardiovasculară din cadrul Spitalului Clinic SANADOR.

Medicul a explicat că au existat copii operați din toate zonele României și că accesul rapid la intervenție este esențial pentru evoluția acestora.

De ce este important diagnosticul rapid al malformațiilor cardiace

„Atâta timp cât cineva ridică o suspiciune de malformație cardiacă atunci cumva au noroc să ajungă la mine și eu pot să îmi dau seama despre ce este vorba și împreună cu întreaga echipă stabilim care sunt următorii pași pentru soluția terapeutică", a explicat dr. Florin Ionescu, medic specialist Cardiologie Pediatrică.

În cadrul Spitalului Clinic SANADOR, soluțiile terapeutice pot fi stabilite rapid, astfel încât copiii să beneficieze de intervențiile necesare într-un timp cât mai scurt.

Provocările chirurgiei cardiace pediatrice

„Chirurgia cardiacă infantilă este un domeniu medical greu, presupune resurse foarte costisitoare, echipe medicale foarte bine antrenate, deoarece vârsta copiilor cu anomalii cardiace care sunt supuși unor astfel de intervenții variază de la câteva zile la câțiva ani", a spus conf. dr. Doru Herghelegiu, Director Spitalul Clinic SANADOR.

SANADOR, centru de formare în chirurgia cardiovasculară pediatrică

"Cea mai importantă este echipa. Sufletul echipei este dr. Florin Ionescu, care a revenit din Marea Britanie și este alături de noi de câțiva ani. De asemenea, toată echipa de anestezie, circulație extracorporală este alături de noi", a declarat prof. dr. Victor Costache.

Medicul a explicat că Spitalul Clinic SANADOR este și un centru universitar în care se formează tineri medici, aceștia având posibilitatea să interacționeze atât cu pacienți adulți, cât și cu pacienți pediatrici.

Tratamentul complex, susținut prin infrastructură medicală și sprijin pentru pacienți

"Spitalul Clinic SANADOR asigură tratament medical complet pentru toate categoriile de vârstă, de la nou-născuți până la pacienți vârstnici. Structura spitalului este concepută special pentru preluarea urgențelor medicale, activitate susținută prin 22 de linii de gardă și blocuri operatorii deschise permanent", a explicat dr. Bogdan Marțian, director medical la Spitalul Clinic SANADOR.

Programul de chirurgie cardiovasculară pediatrică este derulat cu sprijinul Fundației Mereu Aproape, oferind copiilor cu malformații cardiace acces la intervenții complexe și la șansa unei vieți mai bune în România.

Emisiunea va fi difuzată joi, 25 iunie, de la ora 16:00 pe:

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