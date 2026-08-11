Investițiile în spitalele finanțate prin PNRR intră în linie dreaptă. Noul pavilion al Spitalului Județean Bistrița-Năsăud, finalizat cu șase luni mai devreme

Spitalul Clinic Județean de Urgență Bistrița-Năsăud

La Spitalul Județean de Urgență Bistrița-Năsăud, noul pavilion a fost finalizat cu șase luni mai devreme și este deja funcțional, în timp ce Ministerul Sănătății anunță finalizarea digitalizării și livrarea echipamentelor medicale până la sfârșitul săptămânii. Din cele opt spitale sau corpuri de clădire selectate pentru finanțare prin PNRR, mai multe au devenit deja funcționale. Singurul proiect care nu se încheie în această lună este cel al Spitalului Clinic Județean de Urgență ”Sf. Apostol Andrei” Constanța - Mama și Copilul, care va continua prin Programul Operațional Sănătate.

Apropierea termenului de finalizare a proiectelor PNRR din domeniul sănătății accelerează ritmul de execuție, dar și pe celde recepționare a investițiilor. Ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila, a declarat, după o videoconferință cu beneficiarii, că ”România trece de la șantiere la spitale moderne, funcționale... Un proiect nu este gata atunci când avem doar o clădire ridicată. Este gata când lucrările sunt recepționate, echipamentele sunt la locul lor, utilitățile funcționează și putem pune infrastructura în slujba pacientului. De aceea, urmărim fiecare etapă și fiecare termen.”

Într-o evaluare de ultim moment, Spitalul Clinic Județean de Urgență Bistrița-Năsăud a consemnat cel mai important avans. Lucrările la noul corp de clădire, clădire curegim 2S+P+4E s-au finalizat mai devreme cu o jumătate de an. Inaugurat în decembrie anul trecut, noul pavilion și-a primit deja pacienții și este funcțional. A fost, de altfel, prima clădire cu destinație sanitară finalizată în România, în cadrul unui proiect PNRR. Ministerul Sănătății a anunțat că ”până la finalul săptămânii(n.r.-săptămâna curentă) va fi finalizată digitalizarea integrală a unității sanitare și vor fi livrate noile echipamente medicale achiziționate prin PNRR.”

Pavilionul a fost construit de asocierea formata din companiile Dimex 2000 Company, Hidro Salt B 92, Consola Grup Construct, Mansart Corporate si Cubicon Invest.În perioada 3-10.08.2026 a avut loc recepția lucrărilor, încheiată cu un proces-verbal semnat,fără obiecții, de toate părțile. Potrivit documentului, lucrarea beneficiază de o garanție de șapte ani.

Proiectul „Spitalul Clinic Județean de Urgență Bistrița – extinderea pavilionului spitalului prin construirea unei clădiri noi”, finanțat prin Planul Național de Redresare şi Reziliență al României, a fost structurat pe 4 componente:

- construirea unui nou pavilion de spital, format dintr-un corp de clădire 2S+P+4E cu pasarelă de trecere între clădirea existentă și cea propusă;

- creșterea eficienței energetice la Spitalul Clinic Județean de Urgență Bistrița – sediul central Bd. G-ral Grigore Bălan, nr. 43;

- digitalizarea Spitalului Clinic Județean de Urgență Bistrița;

- dotarea cu echipamente și cu aparatură medicală;

Cele opt spitale sau corpuri de clădire ale unor spitale realizate în cadrul proiectelor cu finanțare din Planul Naționalde Redresare și Reziliență au fost selectate dintr-o listă de 27 de proiecte propuse. Un alt obiectiv din lista celor selectate, devenit funcțional, este pavilionul de medicină operațională-politraumă dincadrul Spitalului Clinic de Urgență Militar ”dr. Ștefan Odobleja” din Craiova. Dintre cele opt, doar proiectul de la Spitalul Clinic Județean de Urgență ”Sf. Apostol Andrei” Constanța - Mama și Copilul nu se încheie în această lună. În acest caz, ultimele facturi prin PNRR sunt în curs de decontare, iar investiția va continua prin Programul Operațional Sănătate.

Exteriorul Spitalului Județean Bistrița-Năsăud