30 de cadre medicale, mobilizate timp de 12 ore la Iași, în sala de operație. Culisele unui maraton pentru salvare

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Doi pacienți au primit o șansă la viață normală după ce familia unui pacient în moarte cerebrală a decis donarea de organe. Au fost 12 ore în care 30 de cadre medicale au intervenit.

Familia unei persoane aflate în moarte cerebrale a acceptat recoltarea de organe, iar astăzi două transplanturi renale au fost realizate la Spitalul ”Dr. C.I. Parhon” Iaşi. Pentru intervenţiile chirurgicale au fost mobilizate aproximativ 30 de cadre medicale aflate în timpul liber.

Doi pacienți au, acum, rinichi funcționali

Coordonatorul Compartimentului de Transplant Renal din cadrul Spitalului "Dr. C.I.Parhon" Iaşi, Adrian Covic, a declarat, pentru Agerpres, că unul dintre beneficiarii transplanturilor este un bărbat din judeţul Botoşani, care suferea de o afecţiune renală rară şi severă ce provoacă inflamarea unităţilor de filtrare ale rinichilor.

”Pacientul are 52 de ani. În 2017 a fost diagnosticat cu glomerulonefrită de tip 2. Din 2023 el este dependent de hemodializă”, a precizat Covic.

Cel de-al doilea pacient, un cetăţean român în vârstă de 43 de ani, din Republica Moldova, a fost diagnosticat la vârsta de 11 ani cu boală renală polichistică şi făcea hemodializă din ianuarie 2026.

"Echipele noastre au lucrat de dimineaţă de la ora 06:00 şi au ieşit din sala de operaţii în urmă cu câteva minute. Ambele intervenţii s-au desfăşurat în parametri normali. Au fost mai multe provocări întrucât donatorul avea hepatită B. În astfel de situaţii, strategia de imunosupresie, şi nu numai, este diferită. Trebuie să găsim un echilibru între intensitatea tratamentului şi riscurile pentru pacient”, a explicat medicul.

Dăruirea unei întregi echipe medicale, de la asistente, chirurgi, nefrologi

Coordonatorul Centrului de Transplant Renal Iaşi a precizat că în spatele unei asemenea intervenţii se află o echipă numeroasă, care trebuie să se mobilizeze indiferent de zi sau de ora la care este chemată.

”Tot acest ansamblu, şi am să folosesc cuvintele cu riscul de a fi catalogate drept cuvinte mari, de abnegaţie, de dăruire, de profesionalism al colegilor mei, este absolut remarcabil şi foarte, foarte greu cuantificabil de către un salariu sau de către orice altceva", a punctat Adrian Covic.

Potrivit medicului, pentru cele două transplanturi realizate duminică au fost implicaţi chirurgi, asistente, medici de terapie intensivă, nefrologi, personal de laborator şi alte cadre medicale.

În diferite momente, aproximativ 30 de persoane au venit din timpul liber pentru a ajuta la efectuarea intervenţiilor de transplant în cele mai bune condiţii.

"Atât medicii, chirurgii, cât şi personalul medical şi nemedical sunt chemaţi de acasă, inclusiv în zilele libere. Sunt situaţii în care aceştia fie au fost de gardă anterior şi urmează să îşi reia activitatea în ziua următoare. De exemplu, din echipa de la nefrologie, toţi eram veniţi de acasă. La chirurgie, de asemenea", a precizat Covic.

El a menţionat că acest lucru se datorează faptului că echipa de transplant este adusă în afara echipelor existente deja în spital.

”Niciun leu în plus”

"Echipa de transplant trebuie să fie constituită separat de personalul care asigură activitatea curentă şi urgenţele spitalului. Medicul de gardă nu poate părăsi serviciul pentru a participa la transplant, în condiţiile în care poate apărea în orice moment o urgenţă care trebuie rezolvată", a mai explicat coordonatorul Centrului de Transplant Renal Iaşi.

În ceea ce priveşte plata pentru aceste intervenţii, el a afirmat că medicii nu beneficiază de o remuneraţie specială pentru transplant.

"Chirurgii şi tot personalul implicat sunt plătiţi exact cu salariul lor obişnuit. Nu primesc niciun leu în plus", a declarat medicul, subliniind că "pentru orele suplimentare există o plată, însă aceasta este redusă în raport cu complexitatea unei intervenţii de transplant".

Covic a punctat însă că motivaţia echipelor medicale depăşeşte componenta financiară. "Este absolut dorinţa de a face bine", a afirmat acesta.

El a vorbit şi despre familia donatorului, apreciind decizia acesteia de a accepta prelevarea organelor într-un moment de profundă suferinţă. "Suntem profund recunoscători acestei familii. Într-un moment de durere greu de imaginat a găsit puterea să transforme pierderea într-o viaţă pentru alţi oameni", a afirmat medicul ieşean.

Dr. Adrian Covic a mai spus că o intervenţie de transplant renal costă aproximativ 17.000 de euro, dar că, în funcţie de complexitatea cazului, costurile pot ajunge şi la 20.000 de euro.