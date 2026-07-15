OMS avertizează asupra unei epidemii fără precedent. Ebola are un ritm record de răspândire / FOTO: magnific.com @zorandim

Epidemia de Ebola din Republica Democratică Congo continuă să se extindă rapid. Autoritățile sanitare au anunțat că numărul îmbolnăvirilor confirmate a depășit 2.000, iar bilanțul deceselor a ajuns la 754. Organizațiile internaționale avertizează că răspândirea virusului are loc într-un ritm fără precedent, iar amploarea epidemiei ar putea fi mult mai mare decât arată datele oficiale.

Potrivit celui mai recent raport al autorităților sanitare din Republica Democratică Congo, cazurile au fost confirmate în cinci provincii ale țării. Organizația Medici fără Frontiere susține că evoluția focarului este alarmantă.

„În mai puţin de cinci săptămâni, numărul cazurilor confirmate s-a triplat”, în timp ce „numărul deceselor a crescut de cel puţin cinci ori”, conform MSF.

Organizația a avertizat că epidemia se răspândește într-un ritm „fără precedent şi în zone noi” și a pledat pentru „o consolidare urgentă a răspunsului medical”.

„Epidemia a depăşit deja jumătate din numărul de cazuri înregistrate în timpul epidemiei de Ebola din 2018-2020 din RDC, care a durat aproape doi ani”, a adăugat organizaţia.

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OMS: Numărul infectărilor ar putea fi de până la patru ori mai mare

Organizația Mondială a Sănătății estimează că epidemia provocată de varianta Bundibugyo a virusului Ebola ar putea fi de două până la patru ori mai extinsă decât indică statisticile oficiale.

Responsabilul pentru operațiunile de urgență din cadrul OMS, Chikwe Ihekweazu, a atras atenția asupra dificultății identificării lanțurilor de transmitere.

El a precizat că 80% dintre cazurile noi nu figurau pe listele de contacte cunoscute și proveneau din „lanţuri de transmitere necunoscute”.

Acesta și-a exprimat îngrijorarea și în legătură cu numărul mare de persoane care au murit înainte de a ajunge într-o unitate medicală.

„Epidemia actuală este cea care a înregistrat cea mai rapidă evoluţie într-o singură lună dintre toate epidemiile de Ebola pe care le-am gestionat”, a avertizat el.

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Primul studiu clinic pentru varianta Bundibugyo

În prezent, nu există un vaccin sau un tratament aprobat împotriva variantei Bundibugyo a virusului Ebola.

Organizația Mondială a Sănătății a anunțat începerea studiului clinic EBO PEP, care urmărește să evalueze eficiența tratamentului antiviral obeldesivir administrat persoanelor care au intrat în contact cu pacienți confirmați cu această variantă a virusului.

Medicamentul experimental este administrat oral și a fost dezvoltat de compania farmaceutică americană Gilead Sciences. În testele preclinice, acesta a demonstrat rezultate promițătoare împotriva virusurilor din familia filovirusurilor, responsabile de febrele hemoragice.

Actualul focar de Ebola a fost declarat oficial la 15 mai, după înregistrarea mai multor decese în provincia Ituri, din nord estul Republicii Democratice Congo.

Virusul s-a răspândit ulterior în cinci provincii ale țării, iar cazuri au fost confirmate și în Uganda, notează Agerpres. Totuși, peste 90% dintre îmbolnăviri continuă să fie raportate în provincia Ituri, unde conflictele armate îngreunează intervenția echipelor medicale și controlul epidemiei.

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