Vulnerabilitate majoră pentru români, în sănătate, recunoscută de Horațiu Moldovan, CNAS: Avem nevoie de 2 miliarde de lei în plus

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Președintele CNAS, Horațiu Moldovan, a declarat că presiunile asupra bugetului public de sănătate au crescut odată cu majorarea numărului de pacienți tratați, în timp ce principalele probleme semnalate de pacienți se regăsesc în zona de diagnostic, unde există lipsuri de finanțare.

Președintele CNAS, Horațiu Moldovan, a precizat că extinderea accesului la peste 70 de medicamente în ultimul an și creșterea numărului de pacienți tratați au dus la presiuni semnificative asupra bugetului sănătății. În același timp, problemele semnalate de pacienții din România nu țin de accesul la tratamente, ci de dificultățile din zona de diagnostic, respectiv de lipsa fondurilor pentru investigații, potrivit acestuia.

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Horațiu Moldovan (CNAS): Avem o mare vulnerabilitate pe zona de diagnostic

„Am extins această listă în ultimul an, respectiv am extins indicațiile pentru peste 70 de molecule (n.r. medicamente). Aici se duce deja o parte din bani, pentru că avem deja feedback-uri din partea spitalelor, mai ales pe medicamente cost-volum, unde creșterea este mai mare decât cea așteptată. De ce? Pentru că medicii și-au chemat pacienții. Începem să diagnosticăm mai mulți bolnavi. Pe de altă parte, pentru că am promis medicilor de familie acele 2-3 consultații de prevenție, care au nevoie de bani. De asemenea, avem o mare vulnerabilitate - dincolo de medicamente - până să ajungem la un tratament, trebuie să avem un diagnostic, dar avem o mare problemă pe zona de diagnostic. Iar cea mai mare nemulțumire pe care o au pacienții vizavi de sistemul de asigurări sociale de sănătate din România nu este partea de tratament, ci este partea diagnostică, de investigații, analize și imagistică.

Noi avem încă acest sistem de plafoane la laborator și la imagistică. Și trebuie să rezolvăm acest lucru. Și îl rezolvăm prin organizare, în sensul în care introducem niște criterii de prescriere, ca să nu scriem 'colesterol' în fiecare zi, să nu repetăm CT-ul a doua, a treia săptămână, chestiuni de genul acesta. Totuși, ca să acoperim nevoia reală de servicii diagnostice pe partea de paraclinic, avem nevoie de cel puțin 1,5-2 miliarde de lei în plus. Iată că judecăm foarte bine unde să ducem acești bani și trebuie să fim cinstiți și să recunoaștem că bugetul alocat medicamentelor a crescut în ultimii trei ani cu câte 5 miliarde de lei, iar numărul de pacienți în tratament a crescut doar cu 30.000”, a declarat președintele CNAS, Horațiu Moldovan, la conferința „HEALTH FORUM: Investiția în sănătate – pilon al securității naționale și al dezvoltării economice”, organziată de DC Media Group.

Presiuni tot mai mari asupra bugetului de medicamente

România cheltuie aproximativ 1,5 miliarde de lei pentru un singur medicament, sumă destinată tratării a circa 5.500 de pacienți, a explicat președintele CNAS, Horațiu Moldovan, care a spus că actualele mecanisme de finanțare și compensare nu mai sunt sustenabile

„Sunt de acord că banii aceștia, miliardul acesta de euro pe an, pot fi cheltuiți mai bine. Lucrul acesta nu-l putem face cu legislația actuală, cu mecanismul actual, care trebuie mișcat din loc. Susțin creșterea sănătoasă a bugetului FNUASS, a bugetului medicamentelor, dar, cu siguranță, o creștere de 5 miliarde pe an, de la 21 de miliarde la 26 de miliarde, nu este una sănătoasă, sustenabilă.

Ca să o facem sustenabilă trebuie să o facem cu gândul către nevoile reale de tratament pe care le au pacienții, să ne gândim la mecanismele adecvate de payback pe care le putem negocia. Spre exemplu, avem un medicament în România pe care am plătit anul trecut 1,5 miliarde de lei. Da, salvează vieți sau crește speranța de viață cu zile, luni, săptămâni, ani, uneori deloc, dar noi am introdus acest medicament pe un contract cost-volum cu un payback minimal. Poate putem face mai mult, de vreme ce NICE (National Institute for Health and Care Excellence), care este forul suprem la care ne raportăm din perspectiva evaluării HTA din Marea Britanie, a introdus acea moleculă pe National Cancelist, adică acolo unde payback-urile sunt altfel decât ce avem în momentul de față. Eu sunt de acord că avem nevoie de acel medicament, dar cu 1,5 miliarde de lei tratăm, astăzi, când vorbim, doar 5.500 de pacienți. Trebuie să facem mai mult. Nu ne putem permite”, a spus președintele CNAS, Horațiu Moldovan, în exclusivitate pentru DCNews.