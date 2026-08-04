UNIFARM și ROHEALTH, parteneriat pentru inovare și un acces mai bun al pacienților la soluții de sănătate

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Noul parteneriat dintre UNIFARM și ROHEALTH conectează experiența operațională a UNIFARM cu ecosistemul de cercetare, inovare și cooperare al Clusterului pentru Sănătate și Bioeconomie.

Compania Națională UNIFARM S.A. și Asociația ROHEALTH – Clusterul pentru Sănătate și Bioeconomie au încheiat un acord de parteneriat. UNIFARM aderă la comunitatea ROHEALTH în calitate de membru cu drepturi depline.

Colaborarea deschide un cadru comun de dialog și acțiune între o companie strategică a statului în domeniul farmaceutic și unul dintre cele mai active ecosisteme românești de cercetare și inovare în sănătate.

Parteneriatul UNIFARM - ROHEALTH începe de la o miză concretă

Parteneriatul pornește de la o miză concretă: apropierea ideilor, a expertizei și a proiectelor inovatoare de nevoile reale ale sistemului de sănătate. Prin schimbul de informații, promovarea inițiativelor relevante și identificarea unor oportunități de colaborare, cele două organizații își propun să creeze punți între cercetare, mediul public, industrie și practică.

Pentru UNIFARM, aderarea la ROHEALTH completează rolul său de companie națională de interes strategic, preocupată de continuitatea aprovizionării și de accesul pacienților la medicamente și produse medicale necesare. Pentru ROHEALTH, prezența UNIFARM consolidează legătura dintre comunitatea de inovare și realitatea operațională a sistemului farmaceutic și medical.

„În sănătate, o idee bună devine cu adevărat valoroasă atunci când ajunge să răspundă unei nevoi reale. Prin acest parteneriat, aducem împreună capacitatea operațională și experiența UNIFARM cu energia unei comunități de cercetare și inovare. Ne dorim ca această colaborare să producă proiecte aplicate, cu un obiectiv simplu și esențial: un acces mai bun și mai sigur al pacienților la tratamente și soluții medicale. Pentru UNIFARM, fiecare parteneriat are sens atunci când se traduce în beneficii concrete pentru oameni”, a declarat Dr. Adrian Marius Dobre, Director General al Companiei Naționale UNIFARM S.A.

ROHEALTH reunește companii, universități, institute de cercetare, spitale, organizații neguvernamentale și entități publice și susține colaborarea interdisciplinară în cadrul unor proiecte naționale și internaționale. Integrarea UNIFARM în această comunitate creează premisele unei mai bune conectări a expertizei tehnice și științifice cu mecanismele prin care soluțiile pot ajunge, în mod responsabil, în sistemul de sănătate.

Pas important făcut odată cu intrarea UNIFARM în comunitatea ROHEALTH

„Accesul pacienților la medicamente inovatoare nu depinde doar de existența unor terapii performante, ci și de capacitatea întregului ecosistem de sănătate de a transforma cercetarea și inovarea în beneficii concrete pentru oameni. Acest lucru presupune colaborare, încredere și parteneriate solide între sectorul public, industrie, mediul academic și organizațiile de cercetare.

Primirea Companiei Naționale UNIFARM în comunitatea ROHEALTH reprezintă un pas important în consolidarea acestui ecosistem. Suntem convinși că împreună putem accelera dialogul dintre inovatori și sistemul farmaceutic, putem contribui la identificarea unor soluții care să îmbunătățească accesul pacienților la medicamente inovatoare și putem susține dezvoltarea unui mediu favorabil cercetării și inovării în domeniul sănătății. România are expertiza necesară pentru a deveni un actor relevant în inovarea medicală europeană, iar astfel de parteneriate sunt esențiale pentru valorificarea acestui potențial”, a declarat Dr. ing. Flaviana Rotaru, Președinte ROHEALTH – Clusterul pentru Sănătate și Bioeconomie.

Ce prevede acordul încheiat între UNIFARM și ROHEALTH

Acordul încheiat prevede promovarea reciprocă a proiectelor, evenimentelor, cursurilor, webinariilor, conferințelor și a altor inițiative relevante, diseminarea informațiilor de interes prin canalele proprii de comunicare, precum și identificarea unor proiecte sau inițiative comune. Activitățile concrete vor fi dezvoltate etapizat, în funcție de prioritățile și interesul comun al celor două organizații.

Despre Compania Națională UNIFARM S.A.

Compania Națională UNIFARM S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Sănătății, are un rol strategic în asigurarea continuității aprovizionării cu medicamente și produse medicale și în susținerea accesului pacienților la tratamente. Prin infrastructura și parteneriatele sale, compania contribuie la capacitatea de răspuns a sistemului sanitar și la conectarea nevoilor din piață cu soluții disponibile la nivel național și internațional.

Despre ROHEALTH – Clusterul pentru Sănătate și Bioeconomie

Înființat în anul 2015, ROHEALTH promovează cooperarea dintre companii, universități, organizații de cercetare, spitale, organizații neguvernamentale și entități publice. Clusterul susține dezvoltarea de parteneriate și proiecte în domeniul sănătății și bioeconomiei, transferul de cunoaștere și conectarea expertizei românești la inițiative naționale și europene de cercetare și inovare.