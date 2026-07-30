Greva din sănătate, inutilă? Ce se va întâmpla dacă România e retrogradată la Junk. Dr. Cristian Toma aduce aminte de decizia lui Emil Boc, din 2009

Greva generală din sănătate nu se oprește, au anunțat sindicaliştii, după discuțiile care au avut loc la Ministerul Sănătății. Foto: Agerpres

Dr. Cristian Toma spune că greva din sănătate este un demers inutil, dacă agenţiile de rating vor decide retrogradarea României la categoria Junk (nerecomandată investiţiilor).

Conform acestuia, retrogradarea la Junk ar echivala cu venirea în România a Fondului Monetar Internaţional, aşa cum s-a întâmplat şi în 2009.

"Părerea mea e că toată această discuţie şi agitaţie este inutilă. Şi vă spun de ce. Că nu vom intra în junk de luna viitoare sau că vom intra până în iarnă, ca urmare a intrării în junk vor veni nişte domni care au venit şi în 2009. Nu ştiu dacă aceiaşi sau alţii mai tineri, dar cu aceeaşi politică. Şi vor pune în faţa Guvernului următoarea opţiune. Ori scădeţi toată anvelopa salarială pe sistemul bugetar cu 25%, ori îi răriţi cu un sfert", a declarat dr. Cristian Toma.

Decizia luată de Emil Boc în 2009 s-ar putea repeta

Conform expertului în management sanitar, decizia luată în 2009 de Emil Boc, prim-ministru la acea vreme, s-ar putea repeta la finalul anului 2026, moment în care discuţia despre nivelul salarial al bugetarilor ar fi inutilă.

"Cum a fost şi pe vremea prim-ministrului Boc. Domnul Boc, mai socialist atunci, a tăiat 25% din salarii. Nu ştiu ce va face Guvernul care va fi, dar dacă se va tăia tot 25% din salariile actuale, toată această discuţie, cu cât vor fi salariile bugetarilor de la 1 ianuarie, este caducă. Indiferent cine are dreptate. Din punctul meu de vedere, toată lumea are dreptate sau nimeni nu are dreptate.

Realitatea crudă este că în România s-a terminat de furat. Cine nu vrea să accepte acest lucru ori e prost, ori e nou-născut. Şi atunci, în faţa acestei realităţi, dumnealor pot sta să facă grevă. Eu nu îmi aduc, din 2005, de când am intrat în sistemul de sănătate, ca domnii doctori să facă o zi de grevă. Deşi aveau foarte multe motive să o facă. Gândiţi-vă numai ce nulităţi au fost în fruntea Ministerului Sănătăţii. Dar nu a ieşit niciunul", a declarat Dr. Cristian Toma, expert în management sanitar.

Sindicaliştii anunţă că se pun presiuni pe medici

Sindicaliştii din Sănătate, care au protestat pentru a treia zi consecutivă, trag un semnal de alarmă şi spun că se fac presiuni asupra medicilor pentru a înceta greva.

Viorel Hușanu, prim-vicepreședintele Federației Sanitas, a declarat, pentru DCNews, în această dimineață: ”În fiecare zi analizăm și, până acum, chiar dacă s-a împuținat numărul celor care participă la grevă, ea continuă. Pentru acest tip de grevă, nu ne trebuie un număr minim de participanți. Putem merge mai departe și cu 100. De fapt, greva a fost declarată inițial cu câteva zeci de semnături, la care au aderat ulterior 57.000 de oameni. Totul e în dinamică. Unii renunță, alții aderă. Greva poate înceta printr-o altă hotărâre a Consiliului Național sau dacă jumătate plus unul dintre cei care au declarat inițial greva renunță. Vine Poliția sau Jandarmeria să ne întrebe de ce suntem în curtea spitalelor și nu pe secție, inoculându-se ideea că se vor desface contractele de muncă sau că nu vor mai lua credite la bănci”. VEZI MAI MULTE DETALII AICI

Ilie Bolojan spune că greva e bazată pe minciuni şi îl acuză direct pe Alexandru Rogobete

Premierul interimar Ilie Bolojan l-a acuzat, miercuri seară, pe Alexandru Rogobete, ministru al Sănătăţii chiar în cabinetul pe care l-a condus, că este "unul dintre piromanii grevei".

"Una din minciuni este legată de faptul că veniturile, în urma proiectului legii salarizării, ar urma să scadă nu doar în sănătate, ci și în alte domenii. Lucru care a fost dezmințit și există prevedere explicită în lege, legată de faptul că dacă astăzi cineva din România — și sunt aproximativ 20-30% din cei din sectorul bugetar care au un nivel de salarizare mai mare decât ar trebui să fie —, lor nu le vor scădea salariile, pentru că vor primi acea diferență de compensație și vor rămâne, într-adevăr, la aceste venituri până ce, treptat-treptat, în anii următori, cei care au salarii mai mici și cărora, în urma legii salarizării, le vor crește salariile (aproximativ două treimi din personalul din sectorul public, din toate sectoarele) îi vor ajunge din urmă. Deci nu vor scădea veniturile.

Din păcate, domnul Rogobete în toate aceste zile s-a comportat în mod iresponsabil, fiind unul din piromanii acestei greve din sănătate, atât prin declarațiile pe care le-a făcut, cât și prin toate comportamentele, în timp ce atunci când era ministru știa ce are de făcut pentru a corecta dezechilibrele din sănătate", a declarat Ilie Bolojan.