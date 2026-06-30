Costel Fotea: Spitalul Județean Galați dotat cu aparat pentru tratarea pacienților cu AVC

Secția Clinică de Neurologie a Spitalului Județean Galați a fost dotată cu un echipament medical de ultimă generație, destinat recuperării pacienților care au suferit un accident vascular cerebral (AVC).

Este vorba despre un aparat de stimulare magnetică transcraniană (rTMS), bazat pe o tehnologie inovatoare pentru recuperarea neurologică după AVC. Prin intermediul unui câmp magnetic, echipamentul stimuleaqză activitatea neuronală și contribuie la recuperarea funcțiilor cerebrale afectate, precum cele motorii, vorbirea și capacitățile cognitive.

Este esențial ca pacienții cu AVC să beneficieze, aici, la Galați, de îngrijiri medicale la cele mai înalte standarde. Terapia realizată cu noul echipament va fi integrată în programe personalizate de recuperare neurologică, astfel încât fiecare pacient să beneficieze de un plan de tratament adaptat evoluției sale.

Aparatul rTMS a fost achiziționat în cadrul proiectului "Creierul e o prioritate" în valoare de aproape 13,5 milioane de lei,derulat de Consiliul Județeaqn Galați, prin care Secția Clinică de Neurologie a Spitalului Județean va fi dotată cu 84 de echipamente medicale performante, inclusiv un angiograf, pentru diagnosticarea rapidă a cazurilor de AVC.

Prin acest proiect vom achiziționa și alte echipamente importante: Holter EKG cu 12 canale, stație centrală cu opt monitoare de funcții vitale, opt paturi ATI cu toate dotările, aparatură IT, module medicale mobile, sisteme pentru transportul pacienților.

Investim în dotarea spitalelor, în tehnologie modernă și, mai ales, în sănătatea oamenilor!", a anunțat Costel Fotea, președintele PSD al Consiliului Județean Galați.