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DCNews Sanatate Costel Fotea: Spitalul Județean Galați dotat cu aparat pentru tratarea pacienților cu AVC

Costel Fotea: Spitalul Județean Galați dotat cu aparat pentru tratarea pacienților cu AVC

Crişan Andreescu Autor: Crişan Andreescu
Data publicării: 30 Iun 2026
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Secția Clinică de Neurologie a Spitalului Județean Galați a fost dotată cu un echipament medical de ultimă generație, destinat recuperării pacienților care au suferit un accident vascular cerebral (AVC).

Este vorba despre un aparat de stimulare  magnetică transcraniană (rTMS), bazat pe o tehnologie inovatoare pentru recuperarea neurologică după AVC.  Prin intermediul unui câmp magnetic, echipamentul stimuleaqză activitatea  neuronală și contribuie  la recuperarea  funcțiilor cerebrale afectate, precum cele motorii, vorbirea și capacitățile cognitive.

Este esențial ca pacienții cu AVC să beneficieze, aici, la Galați, de îngrijiri medicale la cele mai înalte  standarde. Terapia realizată cu noul echipament va fi integrată în programe personalizate de recuperare neurologică,  astfel încât fiecare pacient să beneficieze de un plan de tratament adaptat evoluției sale.

Aparatul rTMS a fost achiziționat în cadrul proiectului "Creierul e o prioritate" în valoare de aproape 13,5 milioane de lei,derulat de Consiliul Județeaqn Galați, prin care Secția Clinică de Neurologie a Spitalului Județean va fi dotată cu 84 de echipamente medicale performante, inclusiv un angiograf, pentru diagnosticarea rapidă a cazurilor de AVC.

Prin acest proiect vom achiziționa și alte echipamente importante: Holter EKG cu 12  canale, stație centrală cu opt monitoare  de funcții vitale, opt paturi ATI cu toate dotările, aparatură IT, module medicale mobile, sisteme pentru transportul pacienților.

Investim în dotarea spitalelor, în tehnologie modernă și, mai ales, în sănătatea oamenilor!", a anunțat Costel Fotea, președintele PSD al Consiliului Județean Galați.

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