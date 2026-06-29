Surse DC News: Planul lui Nicușor Dan cu desemnarea noului premier și strategia României la Summitul NATO de la Ankara

Președintele Nicușor Dan. Sursa foto: Agerpres

A mai rămas o zi până la începerea vacanței parlamentare, iar România se confruntă în continuare cu criza politică.

Potrivit informațiilor pe surse obținute de DC News, Nicușor Dan nu se va grăbi cu desemnarea unui premier și are în vedere inclusiv temporizarea deciziei astfel încât partidele să mai discute și să ajungă la un consens, în ciuda faptului că a mai rămas o zi până la vacanța parlamentară.

De asemenea, Ilie Bolojan ar înclina în direcția unui armistițiu, iar un guvern ar putea să fie votat într-o sesiune extraordinară, ca urmare a unui acord cu semnătura liderilor de partide. Nicușor Dan va continua discuțiile cu liderii politici pentru votarea în perioada următoare a unui guvern pro-occidental, fie majoritar, fie minoritar.

În același timp, conform surselor DC News, premierul demis al României a precizat la consultările oficiale că e dispus să voteze un guvern monocolor PSD, însă ar fi cerut un acord parlamentar pe minim 6 luni. Acesta ar fi fost și motivul pentru care PSD a venit rapid cu propunerea Sorin Grindeanu. Nicușor Dan și-ar fi dorit o decizie comună a partidelor și o soluție unică, practic un acord parlamentar și o desemnare din partea președintelui.

În ceea ce privește Summitul NATO de la Ankara, potrivit informațiilor DC News, România intenționează să creeze o misiune de deminare în Marea Neagră, alături de Bulgaria și Turcia. În cadrul acestei misiuni ar putea fi cooptați și specialiști din cadrul aliaților NATO.

Propunerea României ar urma să fie cu atât mai importantă cu cât Bucureștiul urmărește extragerea de gaze naturale în Perimetrul Neptun Deep.

La Summitul NATO, România va raporta un buget pentru apărare de 2,44% din PIB, iar în ceea ce privește bugetul alocat pentru anul 2027, Bucureștiul urmărește 2,6% din PIB, valoare care va atrage aprecierea aliaților.