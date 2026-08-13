A murit Victor Coyote. Artistul avea 68 de ani și se afla pe bicicletă

Lumânare, doliu. Foto: Pixabay

Víctor Coyote, numele de scenă al lui Víctor María Aparicio Abundancia, a murit joi, în Galicia, în urma unui accident de bicicletă. Avea 67 de ani și lasă în urmă o carieră de peste patru decenii, care a inclus muzica, benzile desenate, filmul și videoclipurile.

Puține etichete l-ar fi putut defini cu adevărat pe Victor Coyote, iar tocmai această libertate de a trece de la un domeniu la altul a devenit una dintre caracteristicile sale, notează Euronews. Născut la Tui, în 1958, artistul și-a început cariera la sfârșitul anilor 1970, în zona punk, și a continuat să se reinventeze până în ultimii ani de viață.

Cariera sa muzicală a început în 1979, odată cu înființarea formației Los Coyotes, pe care a condus-o alături de Fernando Gilabert. De la numele trupei și-a ales și propriul nume de scenă.

De la punk și psychobilly la ritmuri latino

Los Coyotes a pornit din zona psychobilly, un gen care combină influențe punk și rockabilly, însă formația s-a orientat ulterior către ritmuri latino. Grupul a devenit unul dintre pionierii acestei combinații muzicale în Spania, cu mult înainte ca stilul să ajungă în atenția publicului larg.

Albumul de debut, „Mujer y sentimiento”, lansat în 1985, i-a adus în atenția scenei culturale cunoscute sub numele de „movida”, care se dezvoltase între Vigo și Madrid. Victor Coyote a fost considerat una dintre figurile cele mai active ale acestei mișcări.

În 1988, formația și-a schimbat numele în Los Coyotes de Victor Abundancia și a lansat una dintre piesele sale cunoscute, „Esta noche me voy a bailar”. Trupa s-a destrămat în 1992.

A lucrat în muzică, benzi desenate și film

Destrămarea formației nu a însemnat însă o pauză pentru Victor Coyote. A fost o schimbare de direcție. Artistul combina deja muzica cu benzile desenate. Între 1984 și 1987, a colaborat cu revista „Madriz”, iar ulterior s-a concentrat și asupra desenului și regiei de videoclipuri muzicale.

A regizat videoclipul piesei „Milonga”, interpretată de Los Rodríguez, dar și videoclipul „Carmiña Vacaloura”, o melodie inclusă în coloana sonoră a Xabarín Club, un program foarte cunoscut în Galicia.

În același timp, a publicat benzi desenate, printre care „Come yuca”, apărută în 1998, și a colaborat la mai multe proiecte colective care i-au consolidat locul pe scena grafică spaniolă.

O carieră solo care nu a urmat o singură direcție

În 1995, Victor Coyote a revenit în studio cu primul său proiect solo, „Lo bueno, dentro, disco”. De pe acest album a fost lansată piesa „Jaguarundi”, care a devenit tema Turului Ciclist al Spaniei din acel an.

După aceea, artistul a continuat să compună muzică, să deseneze și să realizeze filme, fără să se limiteze la un singur domeniu.

Într-un interviu recent, el și-a descris propria activitate drept cea a unei persoane cu „mai mult ochi decât ureche”. În 2024, când și-a prezentat banda desenată „Si te falta calle”, a explicat că umorul era un element inevitabil al muncii sale, chiar dacă nu reprezenta singura componentă importantă.

A continuat să lucreze până în ultimii ani

Victor Coyote a rămas activ și în ultimii ani de viață. În luna mai, și-a prezentat propria carieră într-un interviu în care a trecut prin principalele etape ale activității sale.

De asemenea, a fost una dintre figurile importante ale Festivalului de Cans, unde a revăzut și comentat opt dintre cele mai cunoscute creații ale sale.

Moartea sa, produsă joi în urma accidentului de bicicletă din Galicia, pune capăt unei cariere de peste 40 de ani, în care Victor Coyote a trecut constant de la muzică la desen, film și videoclipuri, fără să rămână legat de un singur domeniu.