S-a certat cu iubita, a fugit din arestul la domiciliu și a bătut la poarta închisorii: „Nu mai pot, arestați-mă, vreau liniște” / FOTO ILUSTRATIV: magnific.com @farhadibrahimzade

Un bărbat de 38 de ani din Italia a ajuns să considere că o celulă de închisoare îi poate oferi mai multă liniște decât propria locuință. Aflat în arest la domiciliu, acesta s-a certat cu partenera sa, a plecat din apartament și s-a prezentat în plină noapte la poarta penitenciarului Marassi, unde a cerut să fie arestat. Cererea lui a avut succes pentru că a plecat din locuința în care trebuia să rămână, bărbatul a comis infracțiunea de evadare.

Bărbatul, un cetățean marocan în vârstă de 38 de ani, se afla în arest la domiciliu din luna mai. El locuia într-un apartament din cartierul Cep din Genova, împreună cu partenera sa.

Situația nu părea să fie una dintre cele mai relaxate forme de executare a unei măsuri preventive. Cei doi erau obligați să împartă aceeași locuință, iar în seara respectivă a izbucnit o nouă ceartă.

Pentru bărbat, situația a devenit aparent atât de greu de suportat încât a ajuns la o concluzie neașteptată: o celulă de închisoare părea o variantă mai liniștită.

Așa că a plecat.

Problema era că el nu avea voie să plece.

La ora 1:30, un vizitator neobișnuit a ajuns la poarta închisorii

Bărbatul s-a îndreptat spre închisoarea Marassi din Genova. A ajuns acolo în jurul orei 1:30 noaptea. A început să bată cu pumnii în poarta mare de fier, să strige și să ceară să fie primit și arestat, notează genova24.it.

„Nu mai pot, arestați-mă”, ar fi spus bărbatul.

Pentru agenții care păzeau penitenciarul, solicitarea a fost probabil una dintre cele mai puțin obișnuite cereri primite la poarta unei închisori. De regulă, oamenii încearcă să evite penitenciarul. În acest caz, un bărbat aflat deja în arest la domiciliu bătea la ușă și cerea să fie mutat înăuntru.

Motivul era că el voia să găsească „puțină liniște”.

„Doar în celulă pot găsi puțină pace”

Agenții l-au ascultat, iar bărbatul le-a explicat situația. Se afla în arest la domiciliu și tocmai a plecat din apartamentul pe care îl împărțea cu partenera sa. După ceartă, a decis că preferă să fie închis într-o celulă decât să mai petreacă noaptea în aceeași locuință.

Din perspectiva lui, planul avea o logică simplă. Dacă apartamentul devenise prea greu de suportat, închisoarea părea o alternativă. Din perspectiva legii, însă, planul avea o problemă importantă. Părăsirea locuinței în timpul arestului la domiciliu înseamnă evadare.

Cu alte cuvinte, bărbatul a mers singur la închisoare și a cerut să fie arestat pentru faptul că plecase din locul în care trebuia să stea. Cererea lui a fost analizată și acceptată.

Poliția a verificat și ce se întâmplase în locuință

Agenții au alertat poliția, iar procurorul de serviciu, Federico Panichi, a fost informat despre situație. Polițiștii au verificat și locuința în care bărbatul trebuia să se afle. Partenera sa a confirmat că între cei doi a avut loc o ceartă.

„Este adevărat, ne-am certat”, le-a spus femeia polițiștilor.

Bărbatul se afla în custodie preventivă din luna mai pentru mai multe infracțiuni, printre care tâlhărie, opunere de rezistență și vătămare corporală. După verificările necesare, polițiștii l-au arestat pentru evadare.

Astfel, bărbatul a obținut exact ceea ce ceruse în toiul nopții.

A cerut să intre la închisoare și a ajuns în celulă

După arestare, bărbatul a fost dus în penitenciarul Marassi. Procurorul a dispus, de asemenea, înăsprirea măsurii preventive.

Povestea s-a încheiat astfel într-un mod pe care puțini l-ar fi anticipat. Un bărbat aflat în arest la domiciliu a decis să evadeze pentru a ajunge, de bunăvoie, la închisoare. A fugit din locul în care trebuia să stea pentru a cere să fie dus într-un loc din care oamenii, de obicei, încearcă să plece.

Pentru el, însă, după o ceartă cu partenera, celula părea să fie soluția pentru o noapte liniștită.