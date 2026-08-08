Zelenski, vizită în premieră în Serbia. I s-a plâns lui Vucic despre o altă mare problemă din Ucraina

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei. Sursa foto: Agerpres

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a vorbit omologului său sârb Aleksandar Vucic, în timpul vizitei sale la Belgrad, de efectele atacurilor rusești asupra infrastructurii energetice a Ucrainei. Liderul de la Kiev a avertizat că țara sa se apropie de iarnă cu o mare parte din capacitatea de producție a energiei afectată și a spus că Ucraina nu mai are „practic nicio termocentrală intactă”.

Întâlnirea dintre cei doi șefi de stat a avut loc sâmbătă, în Serbia, un stat considerat în continuare un aliat tradițional al Moscovei. Discuțiile au vizat energia, securitatea, situația din Ucraina și relațiile cu Uniunea Europeană. După întâlnirea cu Aleksandar Vucic, Volodimir Zelenski a vorbit despre situația dificilă în care se află sistemul energetic ucrainean înainte de venirea sezonului rece.

Liderul ucrainean a deplâns în special faptul că atacurile rusești au afectat grav infrastructura energetică, iar țara se pregătește pentru o nouă iarnă în condiții dificile.

„Rachetele ruseşti sunt menite în mod special să le facă viaţa insuportabilă ucrainenilor”, a declarat el în timpul primei sale vizite oficiale în Serbia, unde a spus că a discutat despre „provocările cu care se va confrunta Ucraina în această iarnă”. Zelenski a precizat că, în prezent, Ucraina nu mai dispune de o infrastructură termoenergetică suficient de bine protejată pentru a garanta confortul populației în sezonul rece.

„Practic nicio termocentrală intactă” a mai spus Zelenski.

Pentru Ucraina, problema este cu atât mai importantă cu cât atacurile asupra obiectivelor energetice pot afecta simultan producția de electricitate și încălzirea locuințelor. În perioada rece, astfel de probleme pot avea consecințe directe asupra populației, în special în regiunile care depind de sistemele centralizate de încălzire.

Mulțumiri pentru ajutorul oferit de Serbia

În urma discuțiilor de la Belgrad, Zelenski i-a mulțumit lui Aleksandar Vucic pentru sprijinul acordat Ucrainei.

Președintele ucrainean i-a mulțumit omologului său sârb de asemenea, „pentru un dialog constructiv şi pentru un nou program de ajutor umanitar pentru Ucraina, în special în sectoarele medical şi energetic”.

Deplasarea președintelui ucrainean în Serbia a fost precedată de un bombardament rusesc intens asupra Kievului și a regiunii din jurul capitalei. Atacul a avut loc în noaptea de vineri spre sâmbătă și s-a soldat cu cel puțin trei morți și șapte răniți. Zelenski a ajuns la Belgrad vineri seară, iar înaintea întâlnirilor oficiale a luat cina cu Aleksandar Vucic.

Președintele sârb anunțase vizita lui Zelenski și a transmis că aceasta poate deschide o nouă etapă în relațiile dintre cele două țări. Vucic afirmase pe rețelele de socializare că este „convins că această vizită va contribui la dezvoltarea relaţiilor dintre Serbia şi Ucraina şi la consolidarea cooperării în domenii de interes reciproc”.

Kievul vrea să schimbe poziția Belgradului

Vizita lui Zelenski la Belgrad are și o miză diplomatică. Un înalt oficial ucrainean declara joi, sub protecția anonimatului, că obiectivul Kievului este „să îi desprindă pe sârbi din tabăra Rusiei”. Același oficial descria vizita președintelui ucrainean drept „o palmă dată ruşilor”.

Mesajul arată cât de importantă este pentru Ucraina apropierea de Serbia. Belgradul are legături istorice, politice și economice cu Moscova, iar schimbarea poziției sale ar reprezenta un câștig diplomatic pentru Kiev. Totuși, Serbia nu a renunțat la relația cu Rusia și nu a adoptat sancțiunile europene împotriva Moscovei.

În acest context, discuțiile dintre Vucic și Zelenski au loc pe mai multe planuri: ajutor umanitar, energie, securitate și relațiile Serbiei cu Uniunea Europeană.

Și problema armamentului a ajuns pe masa discuțiilor

Un alt subiect sensibil îl reprezintă presupusele livrări de muniție sârbească destinate Ucrainei. În mai 2025, Serviciul de Informații Externe al Rusiei, SVR, a acuzat companiile sârbe de armament că vând muniție Ucrainei prin intermediul unor țări terțe, „în pofida Ťneutralităţiiť oficiale a Belgradului”. Acuzațiile au pus Serbia într-o situație complicată, mai ales în condițiile în care Belgradul încearcă să păstreze relațiile cu Moscova, dar și să își mențină parcursul european.

La acel moment, Vucic a promis că va dispune neexecutarea contractelor „atunci când există suspiciuni cu privire la utilizatorul final”. Ulterior, președintele sârb a susținut că Serbia a oprit toate exporturile de armament, muniție și echipamente militare.

Pe lângă energie, ajutor umanitar și relațiile cu Uniunea Europeană, președintele ucrainean a menționat și discuțiile despre „probleme de securitate”.