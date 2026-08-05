Dronă cu explozibili, descoperită pe aeroportul din Leipzig, Germania. Incidentul, extrem de grav. Ministrul de Interne a revenit din vacanță, Rusia este suspectă

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De aproximativ un an, dronele perturbă zborurile civile în Europa. Deși s-a suspectat posibilitatea unei provocări externe, nu au existat niciodată dovezi suficiente pentru a o susține, indiferent de țară. Inclusiv în România dronele au fost depistate pe sau în apropierea Aeroportului Otopeni. De această dată, vorbim despre o dronă cu explozibili descoperită pe un aeroport din Germania.

Un avion de marfă al companiei DHL a fost nevoit să anuleze aterizarea pe aeroportul din Leipzig, ciocnindu-se apoi de un obiect necunoscut în aer, în timp ce se îndepărta de aeroport. Ulterior, aeronava a aterizat în siguranță în altă parte.

O echipă antiteroristă a preluat ancheta. Anchetatorii au declarat că, în noaptea de marți spre miercuri, "o dronă care transporta un dispozitiv exploziv necunoscut a fost zărită de un angajat al aeroportului în zona de securitate a zonei de operaţiuni de marfă, lângă pista de sud".

Dacă se va dovedi vreun rol al Kremlinului, tensiunile cu Rusia ar ajunge la un alt nivel, notează The Guardian.

Ulterior, ”un al doilea obiect zburător neidentificat, suspectat a fi o dronă, s-a ciocnit cu un avion de marfă după ce acesta decolase din nou, în urma închiderii anterioare a pistei. Au fost constatate avarii minore la aeronavă după ce aceasta a aterizat la Hanovra" au mai precizat anchetatorii.

Aeroportul din estul Germaniei are un rol militar important, fiind un nod de transport pentru mărfuri militare, inclusiv pentru forțele germane și aliții NATO. În plus, funcționează ca bază pentru compania aeriană ucraineană Antonov Airlines.

Drona depistată este un quadrocopter echipat cu un dispozitiv exploziv. Aceast a fost găsită în apropierea unui avion de marfă ucrainean de tip Antonov.

Unele surse media scriu că explozivul ar fi fost fabricat din îngrășământ și benzină, în timp ce altele notează că dispozitivul conţinea tetranitrat de pentaeritritol (PETN).

Ministul german de Interne, Alexander Dobrindt, aflat în vacanță în Italia, se întoarce de urgență în țară pentru a se deplasa la Leipzig, unde are întâlniri cu autorităţile federale şi regionale.

Sunt luate în calcul mai multe scenarii, printre ele și o încercare a Rusiei de a lansa un atac asupra echipamentelor ucrainene aflate în Germania, citează news.ro. Moscova nu a făcut până acum niciun comentariu.

”Terorism de stat îndreptat împotriva Republicii Federale Germania”

”Dacă s-ar dovedi că în spatele acestei acţiuni se află un stat, aceasta ar constitui nu doar terorism, ci terorism de stat îndreptat împotriva Republicii Federale Germania şi a cetăţenilor săi”, a declarat Konstantin von Notz, purtătorul de cuvânt al Partidului Verde (opoziţie) pe probleme de supraveghere a serviciilor de informaţii, pentru Der Spiegel.

Mai multe aeronave, printre care un avion de pasageri provenind din Mallorca, au fost redirecţionate din cauza incidentului. Operaţiunile în partea de nord a aeroportului au fost reluate două ore mai târziu. Pista de sud, unde a fost găsită drona, a rămas închisă. Poliţia a folosit un robot de dezamorsare a bombelor pentru a examina obiectul.

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Bucăți dintr-o dronă, descoperite în apropierea unei plaje din Mamaia

Între timp, în România, rămăşiţe dintr-o dronă au fost găsite, miercuri, în Marea Neagră, în apropierea unei plaje din Mamaia. Nu sunt cunoscute tipul şi provenienţa dronei, fiind făcute cercetări. Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanţa a deschis un dosar penal în acest caz.

Garda de Coastă a preluat resturile de dronă, dar deocamdată nu există informaţii privind provenienţa acesteia.