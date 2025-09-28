Scenariul se repetă pe Otopeni: Un avion, nevoit să întoarcă, din cauza unei drone

Zborul BA886 al companiei British Airways a întâmpinat un incident la aterizarea pe Aeroportul Otopeni, când în momentul aterizării piloții au fost anunțați că o dronă se afla pe pistă.

Săptămâna trecută, un alt pilot a raportat prezența unei drone. După șapte zile, nu avem nicio reacție a autorităților competente.

Informația a fost confirmată pentru DefenseRomania de pasageri al aeronavei, care au dorit păstrarea anonimatului. Aeronava implicată a fost un Airbus A320, operat de British Airways , care a decolat de Londra cu destinația București, Otopeni. Avionul a aterizat în această după-amiază la București, la ora 14:52, deși inițial prima aterizare era programată la aproximativ 14:30.

Întrucât la aterizare piloții au fost anunțați că există o donă pe pistă, aceștia au anulat aterizarea și au efectuat o manevră de tip „go around”.

Go-around este manevra prin care o aeronavă, aflată pe finală sau la atingerea pistei, renunță la aterizare și revine într-o traiectorie de zbor pentru a încerca din nou aterizarea sau a executa un procedeu alternativ (missed approach). Este o procedură standard de siguranță, nicidecum o situație de panică, ci o reacție profesionistă atunci când condițiile nu sunt bune pentru a continua aterizarea.

Ulterior aeronava, potrivit pasagerilor care au contactat DefenseRomania și au povestit incidentul, a aterizat în condiții de maximă siguranță pe o altă pistă din cadrul Aeroportului Otopeni. Vezi mai mult pe DefenseRomania.