€ 5.0754
|
$ 4.3210
|

Subcategorii în Stiri

 
Data actualizării: 20:40 19 Sep 2025 | Data publicării: 16:42 19 Sep 2025

Incident cu o dronă pe Aeroportul Otopeni

Autor: Doinița Manic
drona otopeni Foto: Pexels
 

Un incident cu o dronă civilă a avut loc pe Aeroportul Otopeni.

Echipajul unui avion a raportat vineri prezenţa unei drone civile de mici dimensiuni în raza vizuală, la aproximativ 3,5 km de aeroport, în timpul apropierii pentru aterizare pe pista 26L a Aeroportului Internaţional Henri Coandă Bucureşti, potrivit unui comunicat al Companiei Naţionale Aeroporturi Bucureşti (CNAB).

Aeronava a aterizat în siguranţă la ora 15:45, iar incidentul a fost imediat raportat autorităţilor competente.

"În urma notificării primite, a fost declanşată o anchetă comună coordonată de Autoritatea Aeronautică Civilă Română, Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti şi ROMATSA. Investigaţiile desfăşurate până în prezent au condus la identificarea dronei civile implicate şi a locaţiei de unde a fost operată", se arată în comunicatul CNAB.

Autorităţile reamintesc că operarea dronelor este strict interzisă în zona şi în apropierea aeroporturilor civile şi militare. Utilizarea neautorizată a acestora poate periclita grav siguranţa zborurilor şi constituie faptă penală.

Informații suplimentare de la surse DC NEWS

 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

drona
otopeni
avion
incident
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
Cele mai noi știri
Publicat acum 16 minute
Echipamentele de bază în producția industrială modernă și rolul lor
Publicat acum 28 minute
Scântei în Coaliție. Chirieac, după ce Ilie Bolojan a pus diplomația în cui: E o joacă de copii, iar casa arde
Publicat acum 33 minute
Apă la preț plafonat în aeroporturi, gări, metrou și benzinării
Publicat acum 35 minute
Datoria publică a Franței continuă să crească, atingând recordul absolut de 3400 de miliarde de euro
Publicat acum 41 minute
Dan Negru, reacție acidă: Caută pe Google "regele audiențelor" și o să-ți apară moaca mea
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 23 Sep 2025
Soarta Guvernului Bolojan, în mâinile CCR. Bogdan Chirieac: Se aruncă țara în haos. N-am niciun fel de îndoială
Publicat pe 23 Sep 2025
Caz revoltător în toaleta unei școli din Timișoara. Doi elevi anchetați după ce ar fi avut relaţii intime
Publicat acum 14 ore si 17 minute
Miruță, un ministru de noaptea minții! Dovada, azi de față cu muncitorii de la Damen
Publicat pe 24 Sep 2025
Singura lege declarată astăzi constituţională de CCR. Sesizările pe celelalte 3 legi, amânate pentru 8 octombrie
Publicat acum 23 ore si 21 minute
Culisele amânării de la CCR pe legea pensiilor speciale. Diana Tache: Data de 10 octombrie este mai importantă
cine o protejeaza pe mama ii protejeaza copilul copilul este o extensie a mamei inclusiv cand ea vede o singura scapare Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

pentru bucuresti nu e mai ieftin sa mearga turistii cu taxiul Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

pretul psihologic stabilit de cnair sursa de blocaje pe autostrada soarelui Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close