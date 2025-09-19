Incident cu o dronă pe Aeroportul Otopeni

Autorităţile reamintesc că operarea dronelor este strict interzisă în zona şi în apropierea aeroporturilor civile şi militare. Utilizarea neautorizată a acestora poate periclita grav siguranţa zborurilor şi constituie faptă penală.

"În urma notificării primite, a fost declanşată o anchetă comună coordonată de Autoritatea Aeronautică Civilă Română, Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti şi ROMATSA. Investigaţiile desfăşurate până în prezent au condus la identificarea dronei civile implicate şi a locaţiei de unde a fost operată", se arată în comunicatul CNAB.

Echipajul unui avion a raportat vineri prezenţa unei drone civile de mici dimensiuni în raza vizuală, la aproximativ 3,5 km de aeroport, în timpul apropierii pentru aterizare pe pista 26L a Aeroportului Internaţional Henri Coandă Bucureşti, potrivit unui comunicat al Companiei Naţionale Aeroporturi Bucureşti (CNAB).

Sursele noastre de la Aeroportul Henri Coandă au precizat că incidentul a fost raportat pe frecvența Otopeni Ground la ora 16:05, imediat după aterizare.

"Se va declanșa o anchetă comună a Autorității Aeronautice Civile Române cu Aeroportul Otopeni", au declarat sursele DC NEWS. Ele au mai subliniat că "operarea dronelor este interzisă în apropierea și în zona aeroporturilor civile și militare, fapta de punere în pericol a securității zborului fiind de natură penală" și că acestea "creează un mare grad de pericol pentru aeronavele ce pot fi lovite de aceste drone".

Totodată, potrivit surselor DC NEWS, în convorbirea radio dintre copilot și controlorul de trafic s-ar fi auzit clar cum copilotul a confirmat că "drona a fost văzută în apropierea avionului", însă a precizat că "nu are abilitățile necesare pentru identificarea modelului de dronă".

Menționăm că DC NEWS a trimis două solicitări oficiale adresate Autorității Aeronautice Civile Romane, dar și Administrației Române a Serviciilor de Trafic Aerian – ROMATSA, pentru a afla mai multe detalii despre acest incident, mai ales că, potrivit surselor noastre, Aeroportul Internaţional Henri Coandă Bucureşti ar fi trebuit închis în momentul depistării acestei drone.

Am încercat și contactarea telefonică a reprezentanților celor două autorități. Unul ne-a răspuns că revine luni, altul nu ne-a răspuns. Acest aspect este relevant în contextul posibilității unor incidente mai grave, chiar dacă și acesta, în sine, a fost extrem de grav, câteva secunde făcânt diferența.