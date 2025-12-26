Doi tineri, de 30 și 31 de ani, în stare gravă după ce le-a explodat apartamentul abia renovat. ”S-au lovit de ușa mea, am crezut că sunt hoți”

Explozia a avut loc în noaptea de Crăciun într-un bloc de patru etaje din Onești. Tinerii, de 30 și 31 de ani, sunt în stare foarte gravă, cu arsuri. În centrele de mari arși din România nu există locuri, așa că medicii caută să-i transfere în străinătate. Explozia, urmată de incendiu, a zguduit tot blocul. Vecinii povestesc momentele de groază.

”S-au lovit în uşa mea şi eu am crezut că sunt hoţi, ceva. Se văitau şi cereau ajutor” a povestit vecina tinerilor, conform Observator. ”Ajutor, ajutor - apoi a început să intre pe strada Păcii mașina de pompieri” a explicat un martor.

Nu s-au găsit paturi pentru cei doi tineri

Andrei Grecu, de la ISU Bacău, a precizat că ”O femeie şi un bărbat cu vârste de 31 de ani care se aflau în locuinţă s-au autoevacuat şi au suferit arsuri de diferite grade pe aproximativ două treimi din suprafaţa corpului”.

Femeia are arsuri pe 90% din suprafața corpului

La prima evaluare în Unitatea de Primiri Urgențe, bărbatul prezenta arsuri pe aproximativ 50% din suprafața corporală, iar femeia pe 60%, la nivelul capului, gâtului, toracelui și membrelor, scrie presa locală. După internarea în secția ATI, reevaluarea medicală a arătat că situația este mult mai gravă: femeia are arsuri de gradul II–III pe aproximativ 90% din suprafața corpului, iar bărbatul pe 65%.

Tinerii abia renovaseră apartamentul

”S-a luat legătura cu Comitetul Operaţional pentru Situaţii de Urgenţă şi s-a încercat să se găsească un pat pentru mari arşi din ţară. Nu s-a găsit o variantă pentru transfer. Se aşteaptă răspuns de la COSU pentru a găsi în afara ţării un pat pentru mari arşi”, a spus directorul medical SJU Bacău, Aurelia Taga.

Cei doi tineri se mutau în bloc în urmă cu trei ani, iar recent își renovaseră apartamentul, spun vecinii: ”Renovase apartamentul şi era gol”.

Prima ipoteză luată în calcul de salvatori este o acumulare de gaze în apartament.