Horoscop 14 februarie 2026. Saturn intră în Berbec. Previziunile pentru toate zodiile

Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne oferă mai multe detalii despre tendințele astrologice ale zilei.
Astăzi se petrece unul dintre cele mai importante evenimente astrologice din 2026. Este vorba despre intrarea lui Saturn în Berbec, unde va rămâne până pe 13 aprilie 2028. Orice tranzit al lui Saturn sperie pentru că aduce teste, lecții și numeroase limite. Însă, dacă îi urmezi direcțiile, vei avea numeroase roade. În timp, ce-i drept.
Saturn își începe tranzitul în semnul tău. Urmează o perioadă de maturizare, în care nu vei mai putea fugi de unele responsabilități. Și este momentul sâ îți îmbunătățești relația cu timpul.
Îți va fi destul de greu să urmezi ordinele celorlalți. Mai mult ca oricând, nu accepți să ți se spună ce să faci și cum să procedezi. Știi și tu ce ți se potrivește.
Vei deveni mult mai atent la calitatea oamenilor din jurul tău. Și poate chiar mai selectiv cu prietenii vechi. Pur și simplu nu vrei să îți consumi timpul cu oricine.
De unele responsabilități nu poți fugi, dar ai puterea de a alege cum să te ocupi de ele. Încearcă să nu fii prea autoritar cu familia sau de persoane dragi.
Ne apropiem de un careu Soare-Uranus. Asta înseamnă că ziua nu va fi deloc una simplă sau previzibilă. Deci trebuie să devii mai flexibil.
Îți vei privi cu alți ochi partenerul de viață. Sau vei avea alte principii în alegerea unuia. Este cazul să acorzi atenție bugetului familiei.
Saturn intră în casa a șaptea. Deci, pentru o bună perioadă de timp, relațiile tale personale vor fi testate sau îți vor aduce numeroase satisfacții.
Atunci când te vei ocupa de treburile gospodărești, te vei lovi de numeroase situații bizare. Încearcă să nu ignori rugămințile rudelor sau persoanelor dragi.
Cu Saturn în casa a cincea, vei deveni mai pragmatic în chestiunile amoroase sau financiare. Altfel spus, nu vei mai crede în unele povești frumoase.
Saturn, guvernatorul tău, va tranzita casa a patra. Fără liniște, echilibru în sânul familiei sau un cămin confortabil nu vei putea construi nimic trainic.
Saturn iese din casa a doua, a banilor, dar asta nu înseamnă că ai scăpat de toate limitările din acest punct de vedere. Deci fii cumpătat!
O veste bună! Ai scăpat, în sfârșit, de Saturn! Am putea spune că este motiv de bucurie. Și chiar ai putea profita de acest fapt! Prin a te ocupa de acele activități care îți fac plăcere.
de Anca Murgoci