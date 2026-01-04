Horoscop săptămânal. Daniela Simulescu, previziuni pentru 5-11 ianuarie 2026

Săptămăna începe cu o triplă conjuncție Soare-Venus-Marte în Capricorn, genul de aspect care ne va ajuta să luăm în serios vremurile în care trăim. Adică ne va trezi la realitate pe mulți dintre noi. ȘI dacă punem la socoteală că și Mercur se află în același semn, este clar că astrele ne oferă ocazia să ne facem planuri, să ne punem rezoluții sau să ne ocupăm de intenții pentru 2026.

La finalul sâptămânii, triou-ul Soare-Venus-Marte va face o opoziție cu Jupiter din Rac. Ceea ce înseamnă că ne vom da seama pe cine ne putem baza și pe cine nu.

Horoscop 5-11 ianuarie 2026 Berbec

Conjuncția Soare-Venus-Marte se petrece în casa a zecea. Începi săptămâna cu multă ambiție, dorința de a reuși, un ton mai autoritar și poate și niste lupte de putere pe plan profesional. Discuțiile cu persoanele importante vor fi mai tensionate. O perioadă bună pentru a-ți organiza și treburile gospodărești cât mai eficient.

Horoscop 5-11 ianuarie 2026 Taur

Vei avea numeroase chestiuni administrative de rezolvat, unele minore și unele destul de importante. Și bineînțeles că mulți veți fi pe drumuri, veți purta discuții cu diverși oameni și veți încerca din răsputeri să comunicați pe înțelesul tuturor. O perioadă avantajoasă pentru cei care vor să călătorească sau să învețe.

Horoscop 5-11 ianuarie 2026 Gemeni

În primul rând, astrologul vă atrage atenția asupra situației financiare. Atât în ceea ce privește bugetul vostru, dar și al celui la comun. Nu este cazul să vă grăbiți cu investițiile! Ci mai degrabă să învățați să negociați. Și să vă apreciați și celelalte resurse. Evitați oamenii care vă consumă energia. Orice criză poate deveni o mare oportunitate!

Horoscop 5-11 ianuarie 2026 Rac

Relațiile personale sunt cele care conteazâ cu adevărat. De asemenea, veți fi foarte sociabili și comunicativi. Și din când în când, vă veți da seama că nu are rost să vă sacrificați pentru ceilalți fără a vi se cere. Și că, de multe ori, unele povești din capul nostru nu au legătură cu realitatea. Așa că puneți întrebări înainte de a lua decizii.

Horoscop 5-11 ianuarie 2026 Leu

Este o săptămâna paradoxală pentru voi. Sunteți ori foarte concentrați, implicați, harnici și muncitori. Ori deveniți foarte delăsători, domoli. Ce-i drept, programul vostru va fi destul de aglomerat. Astrologul vă recomandă, de asemenea, să profitați de începutul lui 2026 pentru a vă îngriji de sănătate. Sau să vă îmbunătățiți stilul de viața și rutina.

Horoscop 5-11 ianuarie 2026 Fecioară

Urmează câteva zile foarte interesante! Unele în care veți fi competitivi. Vreți permanent să câștigați, fie la locul de muncă, fie pe plan amoros. Nivelurile de creativitate și expansivitate vor fi ridicate. Astrologul vă recomandă să nu uitați de distracție, de o glumă, sau de acele mici bucurii ale vieții.

Horoscop 5-11 ianuarie 2026 Balanță

Veți avea nevoie de sentimentul de “acasă”. Fie că vorbim despre propria locuință, o relație de prietenie care vă priește, cu o plantă sau un animal. Să oferiți și să primiți protecție, alinare, stabilitate emoțională și liniște. Fără un echilibru interior, nimic nu va funcționa! O perioadă bună pentru cei care doresc să se mute, să achiziționeze o locuință sau să o renoveze pe actuala.

Horoscop 5-11 ianuarie 2026 Scorpion

Foarte multe proceduri administrative, drumuri de făcut, interacțiuni cu instituțiile statului, negocieri pentru unele servicii. Apeluri, mesaje, schimburi de idei. Deci după cum observați, nu vă veți plictisi deloc în următoarele zile! De asemenea, astrologul precizează că veți deveni mai isteți în discuții, că vă veți adapta de la un interlocutor la altul.

Horoscop 5-11 ianuarie 2026 Săgetător

Cu Soarele, Mercur, Venus și Marte, în casa a doua, este clar că veți avea parte și de beneficii pe plan financiar, dar și de multiple cheltuieli. Astrologul vă recomandă să vă gândiți la stabilitatea pe termen lung. Și la o nouă strategie financiară pentru 2026. Unii dintre voi vor fi nevoiți să renunțe la unele servicii sau produse. Partenerul va avea un cuvânt de spus în acest sens.

Horoscop 5-11 ianuarie 2026 Capricorn

Vedeta săptămânii! Ai parte de un stellium în semnul tău! Vorbim despre Soare, Mercur, Venus și Marte! Astrologul vă recomandă să profitați din plin de aceste tranzite! Cum? Nu vă luați prea în serios, întâlniți-vă cu oamenii dragi, participați la evenimente pe placul vostru. O perioadă bună pentru schimbări de înfățișare sau îmbunătățirea garderobei. Cei singuri vor avea mai multe oportunități de a fi observați. Pe plan profesional, veți învăța sâ vă alegeți luptele mai bine.

Horoscop 5-11 ianuarie 2026 Vărsător

Vă aflați într-o perioadă epuizantă. Chiar dacă reveniți din concediu. Energia va fi la cote reduse. Astrologul vă recomandă să evitați spațiile aglomerate, evenimentele foarte zgomotoase. Să învățați să vă luați pauze și minute de liniște. Dacă oamenii dragi trec prin probleme, fiți alături de ei, dar cu limite.

Horoscop 5-11 ianuarie 2026 Pești

Mulți dintre voi vor dori să se implice în ajutorarea unor prieteni sau persoane vulnerabile. Succesul pe plan profesional va veni în urma discuțiilor deschise cu șefii sau colegii. Nu vă fie teamă să comunicați cu aceștia și să cereți ajutorul. Pe plan personal, veți avea nevoie de reconectarea cu persoana iubită. Nu va fi simplu, dar nici imposibil!