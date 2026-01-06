€ 5.0905
|
$ 4.3557
|

Subcategorii în Lifestyle

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0905
|
$ 4.3557
 
DCNews Lifestyle Horoscop Horoscop 6 ianuarie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Data actualizării: 08:26 06 Ian 2026 | Data publicării: 08:25 06 Ian 2026

EXCLUSIV Horoscop 6 ianuarie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Autor: Echipa Astrosens

femeie cerc zodiacal Sursă: Freepik
 

Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne oferă mai multe detalii despre tendințele astrologice ale zilei.

Stellium-ul din Capricorn(Soare, Mercur, Venus, Marte) își spune, în continuare, cuvântul din punct de vedere astrologic. Cu toții vom resimți nevoia de a ne lua mai în serios, de a ne gândi la planuri pe termen lung și de a acționa în mod organizat. Exact pragmatismul care ne trebuie la început de an.

Horoscop 6 ianuarie 2026 Berbec

Dacă vrei ca ziua să fie una bună, astrologul îți recomandă să pui mai mult preț pe rolul tău în societate, pe modul în care ești perceput de către ceilalți.

Horoscop 6 ianuarie 2026 Taur

O zi potrivită pentru a-ți îmbunătăți cunoștințele, educație și noi experiențe. De asemenea, vei rezolva chestiuni administrative importante.

Citește și Horoscopul banilor 2026. Previziuni pentru toate zodiile

Horoscop 6 ianuarie 2026 Gemeni

Există riscul să crezi unele informații sau idei fără a le verifica. Fie că sunt din propria minte sau auzite în stânga-dreapta. Unii dintre voi se vor lăsa influențați de fricile apropiaților.

Horoscop 6 ianuarie 2026 Rac

Pui nevoile celorlalți pe primul loc și vor fi momente în care îți vei da seama ce greșeală ai făcut. Este cazul să negociezi cu oamenii apropiați.

Horoscop 6 ianuarie 2026 Leu

Luna îți tranzitează semnul. Există tendința să te pierzi în prea multe detalii. De asemenea, vei da prea multă importanță vorbelor celorlalți.

Horoscop 6 ianuarie 2026 Fecioară

Vei găsi de fiecare dată puterea să vezi jumătatea plină a paharului. Această atitudine îți va deschide numeroase uși chiar și în momentele de criză.

Horoscop 6 ianuarie 2026 Balanță

Aveți nevoie de liniște, echilibru și calm. Astrologul vă recomandă să găsiți un spațiu sigur, în care să aveți parte de toate acestea.

Horoscop 6 ianuarie 2026 Scorpion

Veți avea darul de a pune întrebările potrivite în fiecare situație. Și veți primi răspunsurile dorite. În plus, nu disperați dacă rezultatele nu vin imediat!

Horoscop 6 ianuarie 2026 Săgetător

Nu este cazul să vă simțiți stingheri sau rușinați atunci când trebuie să negociați. Este o perioadă potrivită pentru cumpătare din punct de vedere financiar.

Horoscop 6 ianuarie 2026 Capricorn

Nu are rost să încercați să îi salvați pe ceilalți dacă nu sunteți voi bine. De aceea, astrologul vă recomandă să profitați de aspectele zilei pentru a vă întoarce la nevoile proprie persoane.

Horoscop 6 ianuarie 2026 Vărsător

Există riscul să faci excese pe plan financiar pe care le veți regreta ulterior. Nu vă ajută la nimic să participați la discuțiile altora cu zvonuri sau bârfe.

Horoscop 6 ianuarie 2026 Pești

O zi destul de încărcată. Totul depinde, în mare parte, de comunicarea cu partenerul sau cunoscuții. Nu vă fie teamă să spuneți ce puteți ce nu.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

horoscop zilnic
horoscop 6 ianuarie
astrolog daniela simulescu
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 11 minute
Marea problemă de pe Autostrada Moldovei: „M-a șocat ușurința cu care se face așa ceva pe A7”
Publicat acum 20 minute
BANCUL ZILEI: Secretul unui bebeluș...
Publicat acum 24 minute
Câte zile se bea Agheasma Mare de la Bobotează. Ce facem cu agheasma rămasă
Publicat acum 35 minute
Horoscop 6 ianuarie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 8 ore si 55 minute
De ce îl trimite Gigi Becali pe Tavi Popescu la noua echipă a lui Șumudică: Cu 3 persoane nu mai are voie nici la telefon să vorbească!
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 04 Ian 2026
Dmitri Medvedev propune răpirea unui important lider din UE, după modelul Maduro
Publicat pe 04 Ian 2026
Harta care provoacă fiori unei țări din UE. Mesaj din anturajul lui Trump: Ce urmează după Venezuela / foto în articol
Publicat acum 16 ore si 35 minute
Ghiseul.ro, anunț de ultimă oră pentru români: plățile care sunt sistate
Publicat acum 9 ore si 43 minute
”Monstruozitatea” dată pe sub ușă de Guvernul Bolojan. Bogdan Chirieac: Așa îți poți pierde casa!
Publicat pe 04 Ian 2026
Radiografia lui Adrian Năstase după intervenția SUA în Venezuela: Să nu fim naivi și să hotărâm că „vin românii”
 
razboiul poate incepe ministrul apararii anunta pe fb ca e gata de lupta Războiul poate începe, ministrul Apărării anunță pe FB că e gata de luptă

de Val Vâlcu

ce spunea ion iliescu in mesajul de anul nou 1990 si ar putea fi preluat de nicusor sau bolojan Ce spunea Ion Iliescu în mesajul de Anul Nou, 1990, și ar putea fi preluat de Nicușor sau Bolojan

de Val Vâlcu

cum s a luptat roosevelt cu cei patru calareti ai apocalipsei model pentru ccr Cum s-a luptat Roosevelt cu ”cei patru călăreți ai Apocalipsei”. Model pentru CCR

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close