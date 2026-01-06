Horoscop 6 ianuarie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile

Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne oferă mai multe detalii despre tendințele astrologice ale zilei.
Stellium-ul din Capricorn(Soare, Mercur, Venus, Marte) își spune, în continuare, cuvântul din punct de vedere astrologic. Cu toții vom resimți nevoia de a ne lua mai în serios, de a ne gândi la planuri pe termen lung și de a acționa în mod organizat. Exact pragmatismul care ne trebuie la început de an.
Dacă vrei ca ziua să fie una bună, astrologul îți recomandă să pui mai mult preț pe rolul tău în societate, pe modul în care ești perceput de către ceilalți.
O zi potrivită pentru a-ți îmbunătăți cunoștințele, educație și noi experiențe. De asemenea, vei rezolva chestiuni administrative importante.
Există riscul să crezi unele informații sau idei fără a le verifica. Fie că sunt din propria minte sau auzite în stânga-dreapta. Unii dintre voi se vor lăsa influențați de fricile apropiaților.
Pui nevoile celorlalți pe primul loc și vor fi momente în care îți vei da seama ce greșeală ai făcut. Este cazul să negociezi cu oamenii apropiați.
Luna îți tranzitează semnul. Există tendința să te pierzi în prea multe detalii. De asemenea, vei da prea multă importanță vorbelor celorlalți.
Vei găsi de fiecare dată puterea să vezi jumătatea plină a paharului. Această atitudine îți va deschide numeroase uși chiar și în momentele de criză.
Aveți nevoie de liniște, echilibru și calm. Astrologul vă recomandă să găsiți un spațiu sigur, în care să aveți parte de toate acestea.
Veți avea darul de a pune întrebările potrivite în fiecare situație. Și veți primi răspunsurile dorite. În plus, nu disperați dacă rezultatele nu vin imediat!
Nu este cazul să vă simțiți stingheri sau rușinați atunci când trebuie să negociați. Este o perioadă potrivită pentru cumpătare din punct de vedere financiar.
Nu are rost să încercați să îi salvați pe ceilalți dacă nu sunteți voi bine. De aceea, astrologul vă recomandă să profitați de aspectele zilei pentru a vă întoarce la nevoile proprie persoane.
Există riscul să faci excese pe plan financiar pe care le veți regreta ulterior. Nu vă ajută la nimic să participați la discuțiile altora cu zvonuri sau bârfe.
O zi destul de încărcată. Totul depinde, în mare parte, de comunicarea cu partenerul sau cunoscuții. Nu vă fie teamă să spuneți ce puteți ce nu.
