Horoscop 28 decembrie. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Data publicării: 03:00 28 Dec 2025

EXCLUSIV Horoscop 28 decembrie. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Autor: Echipa Astrosens

peisaj iarna Sursă foto: Freepik
 

Previziuni astrale. Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne oferă mai multe detalii despre tendințele zilei.

Luna își continuă tranzitul în semnul Berbecului și se rupe de careul cu Marte. Ceea ce înseamnă că ultima zi a săptămânii va fi una mai dinamică. Și că vom reuși să ne ocupăm de activitățile dorite fără prea multă nerăbdare. 

Horoscop 28 decembrie 2025 Berbec

Cu duhul blândeții nu vei reuși mare lucru! Așa că va trebui să lupți pentru tine, să îți impui punctul de vedere și să nu permiți nimănui să fie lipsit de respect față de tine.

Horoscop 28 decembrie 2025 Taur

Vei admira discursul unor persoane înțelepte De altfel, este o perioadă foarte bună pentru a învăța ceva nou de la persoanele mai experimentate.

CITEȘTE ȘI Horoscop 2026. Top trei zodii provocate de soartă

Horoscop 28 decembrie 2025 Gemeni

S-ar putea ca unele dintre replicile tale să fie mai tendențioase, însă simți nevoia să spui ce nu îți convine. Chiar și celor pe care îi iubești.

Horoscop 28 decembrie 2025 Rac

Nu te vei înțelege chiar cu toți membrii familiei, însă asta nu înseamnă că trebuie să te îndepărtezi de ei sau să încerci să îi schimbi.

Horoscop 28 decembrie 2025 Leu

Soarele se apropie de o conjuncție cu Marte. S-ar putea să te simți presat să iei unele decizii. Însă, de fapt, dai putere mare unor frici nejustificate. 

Horoscop 28 decembrie 2025 Fecioară

Oricât de mult ai simți nevoia ca totul să fie cât mai organizat, nimeni nu te va susține. Apropiații își doresc relaxare, libertate și flexibilitate.

Horoscop 28 decembrie 2025 Balanță

S-ar putea să nu îți dai seama prea bine de intențiile unor apropiați. Astrele îți recomandă să nu crezi promisiunile acestora și să rămâi cât mai prudent.

Horoscop 28 decembrie 2025 Scorpion

Această zi poate fi destul de stresantă sau foarte relaxantă. Și asta depinde doar de tine. De alegerile pe care le vei face și de discuțiile pe care le vei purta.

Horoscop 28 decembrie 2025 Săgetător

Oricât de mult ți-ai propune să fii mai chibzuit sau econom, astăzi nu prea vei reuși. Și s-ar putea să te lași influențat de cine nu trebuie în acest sens.

Horoscop 28 decembrie 2025 Capricorn

Unele discuții din sânul familiei vor fi mai inconfortabile, însă nu este cazul să pui gaz pe foc. Dacă faci haz de necaz, atmosfera se va detensiona.

Horoscop 28 decembrie 2025 Vărsător

Parcă nu ți se oferă aceeași atenție pe care o primesc alte rude. Poate că este cazul să faci un pas în spate și să îți dai seama de ce te simți neglijat.

Horoscop 28 decembrie 2025 Pești

Per total, ziua va fi una bună. Până și contradicțiile cu partenerul sau cu familia te vor ajuta să înveți multe despre relațiile cu aceștia.

horoscop zilnic
horoscop 28 decembrie
astrolog daniela simulescu
