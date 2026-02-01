€ 5.0961
Horoscop 1 februarie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Data publicării: 08:55 01 Feb 2026

EXCLUSIV Horoscop 1 februarie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Autor: Echipa Astrosens

simboluri astrologie numerologie Sursă foto: Freepik

Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne oferă mai multe detalii despre tendințele astrologice ale zilei.

Începe una dintre cele mai complicate luni din 2026! Februarie ne va aduce prima eclipsă a anului, schimbarea lui Saturn și marea conjuncție Saturn-Neptun. 

Horoscop 1 februarie 2026 Berbec

În continuare, astrele îți recomandă să fii foarte atent la modul în care îți consumi timpul liber. Unele evenimente sau întâlniri pot fi prea copleșitoare.

Citește și Previziuni astrale prima jumătate a lunii februarie 2026. Ce le așteaptă pe cele douăsprezece zodii

Horoscop 1 februarie 2026 Taur

Este posibil ca familia să fie mai agitată, iar tu să nu vrei să te implici în discuțiile cu apropiații. Ai nevoie de liniște și relaxare.

Horoscop 1 februarie 2026 Gemeni

Îți vei da seama singur cât de mult contează forma de prezentare a discursului. Diplomația îți va oferi numeroase avantaje.

Horoscop 1 februarie 2026 Rac

Ziua va depinde, în mare parte, de conținutul pe care îl vei consuma. Sau de discuțiile purtate. Este cazul să eviți subiecte controversate sau negative.

Horoscop 1 februarie 2026 Leu

Luna a intrat în semnul tău și va face opoziția cu Marte. Să nu te mire dacă vei mai agitat, conflictual sau nerăbdător. Pur și simplu, nu ai stare.

Horoscop 1 februarie 2026 Fecioară

Dacă ai această zi liberă, ai face bine să o onorezi. Și să îți faci programul cât mai simplu. De asemenea, dacă mergi la serviciu, încearcă să nu îți îngreunezi sarcinile.

Horoscop 1 februarie 2026 Balanță

Îți vei da seama că unii oamenii din jurul tău sunt superficiali. Și vei încerca să nu te implici în discuții serioase cu aceștia.

Horoscop 1 februarie 2026 Scorpion

S-ar putea ca dorințele tale să fie diferite de cele ale familiei. Bineînțeles, negocierile pentru cine are întâietate vor fi destul de copleșitoare sau obositoare.

Horoscop 1 februarie 2026 Săgetător

Ai nevoie de discuții care să te motiveze. Nu îți fie teamă să ceri informații sau recomandări din partea celor cu mai multă experiență ca tine.

Horoscop 1 februarie 2026 Capricorn

Poate fi acea zi în care să renunți la unele cheltuieli inutile. Înainte ți se păreau importante, dar acum îți dai seama că nu îți aduc nimic bun.

Horoscop 1 februarie 2026 Vărsător

Te vei răzgândi foarte des în planurile pe care ți le vei face cu familia sau partenerul. Iar aceștia se vor adapta de fiecare dată la schimbările tale.

Horoscop 1 februarie 2026 Pești

Vrei să fii foarte organizat. Și îi convingi și pe cei dragi să găsiți împreună noi metode pentru a îmbina utilul cu plăcutul în această zi.

horoscop zilnic
astrolog daniela simulescu
