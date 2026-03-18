Remorcherul Astana operat de Rompetrol, scufundat în Portul Midia în timp ce făcea manevre de descărcare. Update: Cinci persoane au murit / video + foto

Update: Ministrul Radu Miruţă anunţă că scafandrii Armatei au recuperat trupul unei alte persoane moarte

Ministrul Apărării, Radu Miruţă, anunţă că scafandrii Armatei au recuperat trupul unei alte persoane decedate din remorcherul scufundat la 8,6 kilometri în largul Portului Midia, la o adâncime de 26 de metri.

"S-a cerut ajutorul Armatei, a intervenit, a izolat zona, a adus sonar, barocameră, două echipe de scafandri s-au scufundat la 26 m adâncime, au găsit epava scufundată cu chila în sus, au recuperat corpul unei persoane decedate. Felicitări colegilor de la Forţele Navale pentru disponibilitatea necondiţionată de a oferi sprijin, pentru profesionalismul intervenţiei în condiţii dificile şi pentru capacitatea de a rezolva cazul pentru care le-a fost cerut ajutorul", a scris Radu Miruţă, miercuri, pe Facebook.

Update: Forţele Navale vin în sprijin cu echipamente de cercetare subacvatică, la cererea ANR

Forţele Navale Române (FNR) vor interveni cu o şalupă rapidă prevăzută cu echipamente de cercetare subacvatică şi cu o navă pentru scafandri, în sprijinul acţiunilor de căutare şi salvare a persoanelor dispărute după scufundarea, miercuri, a remorcherului "Astana", în Portul Midia.

Potrivit FNR, la solicitarea Autorităţii Navale Române (ANR), transmisă prin Centrul Maritim de Coordonare (MRCC), Forţele Navale Române vor interveni cu şalupa rapidă de intervenţie pentru scafandri "MARTE"-106, având la bord un detaşament de scafandri, echipamente specifice de cercetare subacvatică, inclusiv sonar, precum şi cu nava maritimă pentru scafandri "Grigore Antipa", cu personal specializat. De asemenea, în sprijinul acţiunilor va fi pusă la dispoziţie şi o ambulanţă din cadrul Grupului de Sprijin Logistic "Ovidius".

"Misiunea are ca obiectiv localizarea epavei şi căutarea persoanelor dispărute în urma tragediei", conform comunicatului transmis, miercuri seară, de Forţele Navale Române.

Potrivit surselor DC News, cel mai probabil, nava-remorcher Astana s-a scufundat în largul Portului Midia ca urmare a unei greșeli de manevră, sau a unei probleme tehnice. Miercuri, rafalele de vânt în zona Midia erau de 4-5 m/secundă, ceea ce este destul de puțin pentru a scufundat o navă. Nava raportase oprirea motoarelor, într-o zonă cu curenți puternici, apoi s-a răsutnat la tribord. Navele care vin la descărcare sunt monitorizate video, iar la bord există camere accesate permanent de pe uscat. Înregistrările vor permite stabilirea cauzei accidentului.

Update: Toți cei cinci membri ai echipajului remorcherului Astana, operat de Rompetrol, au murit, potrivit Realitatea Plus.

Remorcherul care s-a scufundat, miercuri, în jurul orei 08:40, în Portul Midia, aparţine Midia Marine Terminal, operat de KMG Rompetrol, iar compania a transmis că acesta efectua manevre de asistenţă la descărcare efectuate pentru un tanc petrolier aflat la terminalul off-shore din raza portului Midia.

"În cursul acestei dimineţi, în jurul orei 08:40, un remorcher al companiei Midia Marine Terminal s-a scufundat, în timpul manevrelor de asistenţă la descărcare efectuate pentru un tanc petrolier aflat la terminalul off-shore din raza portului Midia. În acest moment, situaţia este gestionată de autorităţile cu competenţă în domeniu - ISU "Dobrogea" Constanţa şi ARSVOM, cu care compania este în contact direct. Manevrele de descărcare ale vaporului aflat la terminal au fost sistate în siguranţă, neexistând riscuri suplimentare", potrivit Midia Marine Terminal.

Update: O persoană a fost declarată decedată. Ceilalți patru membri ai echipajului sunt căutați, potrivit ISU Dobrogea.

Update: Autoritatea Navală Română a transmis un mesaj, în contextul scufundării remorcherului Astana.

„În data de 18.03.2026 autoritățile au fost alertate cu privire la producerea unui accident naval în Dana 1 din Portul Midia, în urma răsturnării unui remorcher în timpul efectuării manevrelor portuare. La fața locului au intervenit de urgență mai multe echipaje de salvare.

O persoană a fost extrasă din apă și se află în curs de resuscitare, fiind adusă la cheu. De asemenea, există suspiciunea că alte patru persoane aflate la bord ar fi decedate, operațiunile de căutare și salvare fiind în desfășurare.

Cercetările sunt efectuate sub coordonarea Parchetului, în vederea stabilirii cauzelor și împrejurărilor producerii acestui eveniment.

Vom reveni cu informații suplimentare pe măsură ce acestea vor fi disponibile.„, au declarat reprezentanții instituției.

De asemenea, reprezentanții Midia Năvodari au transmis un mesaj:

„În cursul acestei dimineți, în jurul orei 08:40, un remorcher al companiei Midia Marine Terminal s-a scufundat, în timpul manevrelor de asistență la descărcare efectuate pentru un tanc petrolier aflat la terminalul off-shore din raza portului Midia.

În acest moment, situația este gestionată de autoritățile cu competență în domeniu – ISU „Dobrogea” Constanța și ARSVOM, cu care compania este în contact direct. Manevrele de descărcare ale vaporului aflat la terminal au fost sistate în siguranță, neexistând riscuri suplimentare“.

Este vorba de remorcherul Astana e operat de Rompetrol (Kazahstan) prin Midia Marine Terminal.

Remorcherul s-a scufundat la aproximativ 4 mile marine sud-est de intrarea în portul Midia.

Remorcherul maritim ASTANA a fost construit în anul 2006 la Damen Shipyard Gorinchem/Olanda (număr de șantier 509814) pentru Damen Trading & Chartering, numele original fiind DMS HAWK, pavilionul arborat fiind cel olandez, potrivit portalului specializat Marinarii.ro.

Știrea inițială:

Departamentul pentru Situații de Urgență a intervenit cu 3 echipaje, 1 echipaj de terapie intensivă mobilă , elicopter, un echipaj SMURD B şi o maşină de stingere şi o echipă de scafandri, scrie TVR Info.

O persoană este în curs de resuscitare, după ce a fost adusă la cheu.