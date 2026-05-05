Macron a făcut spectacol în Armenia. A cântat "La Boheme", acompaniat de preşedintele şi prim-ministrul armean / Video

Emmanuel Macron, președintele Franței, a interpretat melodia emblematică a lui Charles Aznavour, "La Boheme", în timpul vizitei sale oficiale în Armenia, într-un spectacol în care a fost acompaniat de omologul său şi de prim-ministrul armean, transmite marţi EFE.

Cu microfonul în mână, Macron a cântat luni seară în timpul unei cine oficiale, acompaniat la pian de preşedintele Armeniei Vahagn Haceaturian, care a purtat o pălărie, în timp ce prim-ministrul Nikol Paşinian, în cămaşă şi cravată, bătea la tobe.

Scena, distribuită pe reţelele sociale şi publicată de presa franceză, a reflectat o atmosferă relaxată și a fost văzută ca un gest simbolic. Cei trei lideri au interpretat una dintre cele mai faimoase melodii ale artistului franco-armean Charles Aznavour, personalitate ce simbolizează legăturile dintre cele două ţări.

Când a mai interpretat Macron "La Boheme"

Nu este prima dată când şeful statului francez interpretează acest tip de cântec emblematic francez. În luna octombrie 2023, Macron a interpretat aceeaşi melodie la Palatul Elysee în timpul unei cine cu lideri internaţionali.

Macron şi-a demonstrat în repetate rânduri afinitatea pentru muzica franceză, subliniindu-i pe Johnny Hallyday, Joe Dassin şi Michel Sardou ca fiind unii dintre artiştii săi preferaţi.

Dincolo de anecdota muzicală, vizita lui președintelui Macron în Armenia are o dimensiune distinct diplomatică. Cu câteva ore mai devreme, preşedintele francez a lăudat decizia Armeniei de a se "îndrepta spre Europa" şi de a urma o cale a păcii cu Azerbaidjanul.

Macron vede "relaţia unică" între Paris şi Erevan

Totodată, el a amintit "relaţia unică" dintre Paris şi Erevan, construită pe evenimente istorice precum primirea refugiaţilor armeni în Franţa la începutul secolului al XX-lea şi sprijinul acordat după cutremurul din 1988.

Iar marţi, Macron a condamnat pe reţelele sale sociale atacurile Iranului asupra infrastructurilor civile din Emiratele Arabe Unite şi le-a calificat drept "nejustificate şi inacceptabile".

Vizita se va încheia marţi cu semnarea unui acord de parteneriat strategic între cele Franța și Armenia, cu scopul de a consolida cooperarea în domeniul apărării şi să deschidă noi oportunităţi economice.

Ce mai include agenda lui Macron în Armenia

Macron are pe agendă vizitarea Memorialului Tsitsernakaberd, care comemorează victimele genocidului armean. Programul include o întâlnire cu Paşinian, o întâlnire cu elevii unei şcoli locale, depunerea unei coroane la monumentul victimelor cutremurului din 7 decembrie 1988 şi participarea la un concert franco-armean, notează Agerpres.