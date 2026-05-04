Volodimir Zelenski avertizează Rusia că pot apărea „drone ucrainene" la parada de Ziua Victoriei
Data actualizării: 13:32 04 Mai 2026 | Data publicării: 13:11 04 Mai 2026

Volodimir Zelenski avertizează Rusia că pot apărea „drone ucrainene” la parada de Ziua Victoriei
Autor: Iulia Horovei

zelenski-putin_57015900 Volodimir Zelenski și Vladimir Putin. Colaj DCNews/Iulia Horovei; Sursa foto: Agerpres/Pixabay

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că există posibilitatea ca drone ucrainene „să survoleze” parada organizată de Rusia de Ziua Victoriei, în contextul temerilor Kremlinului privind un potențial atac ucrainean. Moscova a decis să nu desfășoare echipament militar la parada din acest an.

„Rusia a anunțat o paradă pe 9 mai, dar la această paradă nu va fi prezentă tehnică militară. Dacă este adevărat, va fi pentru prima dată după foarte mulți ani. Și dronele ucrainene ar putea, de asemenea, să survoleze această paradă. Acest lucru arată că ei nu mai sunt atât de puternici pe cât erau înainte”, a declarat președintele Volodimir Zelenski la summitul Comunității Politice Europene de la Erevan, Armenia, unde este prezent și președintele Nicușor Dan.

Declarațiile liderului de la Kiev vin după ce președintele rus Vladimir Putin a propus un armistițiu în Ucraina pe 9 mai, ziua în care Rusia sărbătorește victoria sovietică asupra Germaniei naziste în 1945. Liderul de la Kremlin i-a propus această inițiativă președintelui american Donald Trump, într-o convorbire telefonică de o oră și jumătate.

Ucraina, atac cu drone asupra Moscovei

Totodată, Rusia a cunoscut un atac cu drone ucrainene în noaptea de duminică, 3 mai, spre luni, 4 mai, chiar în centrul Moscovei.

O dronă ucraineană a lovit o clădire rezidențială, fără ca incidentul să înregistreze victime. Însă clădirea, descrisă de Kyiv Independent drept un zgârie-nori de lux, a fost avariată în atacul survenit cu câteva zile înainte de parada militară a Federației Ruse.

Imobilul este situat într-un cartier vestic al capitalei, care găzduiește și mai multe ambasade.

Alte două drone ucrainene au fost doborâte de apărarea aeriană, a precizat Sobianin, potrivit agenției de presă ruse TASS.

Parada de Ziua Victoriei, organizată fără echipament militar

Parada de Ziua Victoriei din acest an va avea loc fără tancuri și rachete, pe fondul preocupărilor privind aceste posibile atacuri ucrainene. 

Rusia raportează frecvent atacuri cu drone ucrainene asupra zonei metropolitane a Moscovei, acestea vizând de obicei aeroporturi și instalații militare. Infrastructura civilă din capitala rusă este rareori avariată, iar majoritatea dronelor sunt interceptate, conform declarațiilor oficiale.

La rândul ei, în războiul declanșat de invazia rusă din februarie 2022, Rusia vizează cu regularitate cu drone și rachete zone din Ucraina din spatele frontului, ucigând civili și avariind locuințe și infrastructuri critice, potrivit Agerpres.

Ucraina sărbătorește victoria din 1945 pe 8 mai începând cu anul 2023, la fel ca țările occidentale.

