DCNews Stiri SUA escortează navele comerciale blocate prin Strâmtoarea Ormuz
Data actualizării: 09:23 04 Mai 2026 | Data publicării: 08:33 04 Mai 2026

SUA escortează navele comerciale blocate prin Strâmtoarea Ormuz
Autor: Iulia Horovei

stramtoarea ormuz donald trump Strâmtoarea Ormuz/ președintele american Donald Trump. Colaj DCNews, Sursa foto: Agerpres

Președintele Donald Trump a anunțat că marina americană începe luni escortarea navelor blocate în Strâmtoarea Ormuz.

Marina americană va începe de luni să escorteze navele blocate ale ţărilor terţe prin Strâmtoarea Ormuz, a anunţat duminică Donald Trump pe platforma sa Truth Social, notează AFP.

Trump: SUA vor escorta aceste nave în Strâmtoarea Ormuz

„Am informat aceste ţări că le vom ghida navele în siguranţă prin aceste căi navigabile”, a scris preşedintele Statelor Unite, făcând referire la ambarcaţiuni aparţinând unor ţări „care nu sunt implicate” în conflictul actual cu Iranul.

„Acest proces, Project Freedom („Proiectul Libertate”), va începe luni dimineaţă, ora Orientului Mijlociu”, a adăugat Donald Trump.

Comandamentul Central al SUA a declarat că va sprijini efortul cu 15.000 de militari, peste 100 de aeronave de pe uscat şi de pe mare, precum şi nave de război şi drone.

Efectele blocării strâmtorii sunt „enorme”, spune premierul japonez

Strâmtoarea Ormuz, prin care tranzitează în timp de pace o cincime din petrolul şi gazele naturale ale lumii, este în mare parte blocată de la începutul atacurilor israeliano-americane împotriva Iranului pe 28 februarie.

Sute de nave şi până la 20.000 de membri ai echipajelor nu au putut traversa strâmtoarea în timpul conflictului, afirmă Organizaţia Maritimă Internaţională.

Iar dificultăţile de aprovizionare cu petrol legate de blocarea strâmtorii au „repercusiuni enorme” în regiunea Asia-Pacific, a avertizat luni premierul japonez Sanae Takaichi, în timpul unei vizite în Australia, relatează AFP.

„Închiderea efectivă a Strâmtorii Ormuz are repercusiuni enorme pentru Indo-Pacific”, a declarat Takaichi presei după o întâlnire în capitala australiană cu premierul Anthony Albanese.

Aproximativ 80% din hidrocarburile care trec prin această rută maritimă sunt destinate ţărilor asiatice, conform Agenţiei Internaţionale pentru Energie, notează Agerpres.

