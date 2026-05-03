Cezar Osiceanu, reţetă savuroasă de pastramă, împănată cu o povestire spumoasă

Pilotul Cezar Osiceanu, gurmand şi pasionat în ale bucătăriei în timpul liber, ne-a transmis o reţetă de pastramă pe care vă invităm să o citiţi, integral, în rândurile de mai jos:

"Prin natura meseriei de pilot, în cei 46 de ani de aviație am bătut lumea în lung și în lat trebuind să mă adaptez la fiecare loc pe unde am fost. Ca pilot comandant la aviația utilitară, am zburat în mai toată țara noastră frumoasă și am văzut direct oameni și obiceie superbe. Peste tot am gustat și mâncat lucruri deosebite, fiecare dintre ele lăsând ceva aparte în memoria gusturilor, culorilor și mirosurilor mele.

Țin minte că zburam pentru fertilizarea pășunilor alpine când m-am trezit invitat de doi baci, precum în balada Miorița, unul ungurean și unul vrâncean, sa merg la ei la stână să facem o seară tradițională cu de toate. Și cum se făloşeau ei cu ce pastrama știu să facă la stână lor, eu, mucalit cum sunt, spre stupefacția echipajului meu format din copilot, mecanic și șofer, le propun un pariu:

Și anume că dacă ei fac o pastramă de oaie mai bună ca a mea primesc de la mine câte un zbor cu avionul AN-2 și un butoi de benzină gratis, iar dacă pastrama mea este mai bună ca a lor să îmi cânte din bucium, caval și fluier o noapte întreagă.

Pariul făcut, locul (stâna lor) și data întâlnirii stabilite (peste șapte zile fix) ne-am despărțit glumind.

Pentru rețeta mea avem nevoie fie de un berbecuț tânăr, fie de o mioară stearpă. După sacrificarea animalului și pregătirea lui, se curăță bine, se spală corpul animalului cu multă apă curată și se pune sare grunjoasă și neiodata din belșug și fără restricții.

După care, carnea se pune agățată într-o zonă unde să o bată vântul bine. Timp de cinci zile cât va sta în vânt și soare carnea se va usca ușor, sarea împiedicând-o să se altereze.

În a cincea zi, carnea se spală bine de sare și se va pune într-un butoi cu apă de ploaie pentru câteva ore bune. O scoatem apoi de acolo și o lăsăm să se scurgă de apă, după care o ungem cu ulei și o punem într-o copaie - de lemn de preferat, în care punem peste ea mirodenii: piper, boia dulce și iute, șofran, cimbru iar la final o acoperim cu vin roșu demisec.

Carnea trebuie să stea la frig în copaia acoperită cu un tifon cam o zi.

Facem focul și când avem jarul bine încins punem pastrama noastră pe grătar având grijă să o întoarcem la două minute pe toate părțile. Tăiem fâșii lungi și subțiri și le punem pe un fund de lemn alături de o mămăligă pripită și o bardaca de vin roșu.

Poftă mare!

P.S. Cine credeți ca a câștigat ?"