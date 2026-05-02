Inteligenţa Artificială este încă la ani distanță de a putea alege acțiuni la bursă

Berkshire Hathaway a găzduit adunarea anuală din 2026, prima după ce Warren Buffett a predat, la începutul anului, conducerea executivă către Greg Abel.

Inteligența artificială ar putea deveni, în timp, un „factor decisiv”, însă capacitatea acestei tehnologii de a rezolva sarcini mai complexe, precum alegerea acțiunilor, este „încă la ani distanță”, a declarat Ajit Jain, vicepreședinte al operațiunilor de asigurări la Berkshire Hathaway, potrivit CNBC.

„Dacă AI devine realitate așa cum se estimează, nu există nicio îndoială că va fi un factor decisiv major”, a spus Jain. Totuși, „în prezent, vedem AI folosit mai degrabă ca un instrument de productivitate, un mecanism pentru reducerea costurilor cu forța de muncă și pentru realizarea sarcinilor de rutină și repetitive”.

Executivul a adăugat că este puțin probabil ca inteligența artificială să ajungă prea curând într-un punct în care să poată lua decizii complexe, precum stabilirea prețurilor sau soluționarea daunelor.

„Asta este încă la ani distanță. Dacă vă bazați pe AI să vă spună ce acțiuni să cumpărați și pe care să le vindeți, nu cred că se va întâmpla prea curând.”, a spus Jain.