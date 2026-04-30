Curs valutar: € 5.1417
|
$ 4.3965
 
Președintele Sindicatului Navigatorilor, informații de ultim moment despre marinarii români sechestrați în Strâmtoarea Ormuz
Data publicării: 21:07 30 Apr 2026

Președintele Sindicatului Navigatorilor, informații de ultim moment despre marinarii români sechestrați în Strâmtoarea Ormuz
Autor: Doinița Manic

imagine cu o nava care trece prin stramtoarea ormuz Marinarilor români blocați în Iran li s-au confiscat telefoanele mobile. Foto cu caracter ilustrativ: Agerpres

Adrian Mihălcioiu, președintele Sindicatului Liber al Navigatorilor din România, a oferit noi informații despre marinarii români sechestrați de iranieni în Strâmtoarea Ormuz.

Adrian Mihălcioiu, președintele Sindicatului Liber al Navigatorilor din România, a declarat pentru Știrile Pro TV că starea marinarilor români sechestrați în Strâmtoarea Ormuz este una bună. Potrivit acestuia, marinarii sunt în siguranță.

„Am confirmarea că sunt în siguranță. Au alimente, apă, tot ce le trebuie. Li s-au confiscat telefoanele mobile pentru a nu face poze și filmulețe din jur împrejurul navei, ca locație unde sunt”, a declarat Adrian Mihălcioiu, președintele Sindicatului Liber al Navigatorilor din România.

VEZI ȘI: Mesajul disperat transmis de unul dintre marinarii români sechestrați de iranieni în Strâmtoarea Ormuz: "Nu știu dacă mai ajung acasă"

Președintele Sindicatului Navigatorilor, despre marinarii români blocați în Iran: S-a tras asupra lor

El a explicat și cum au ajuns marinarii români în această situație complicată.

„Au vrut să treacă Strâmtoarea Ormuz fără aprobare. În alte scenarii, li s-a promis că pot trece și atunci când s-au mișcat să treacă strâmtoarea, ei au fost interceptați, s-a tras asupra lor”, a mai spus Adrian Mihălcioiu.

Reamintim că patru marinari români sunt blocați de peste o săptămână pe un vapor sechestrat de iranieni, în Strâmtoarea Ormuz. Nava a fost interceptată de Gardienii Revoluției chiar atunci când încerca să treacă fără permis. În aceste momente, vaporul este în mâinile autorităților din Iran. Cazul românilor este monitorizat de Ambasada României la Teheran. Și MAE a comunicat astăzi că aceștia sunt în siguranță și nu au probleme de sănătate

