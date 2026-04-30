Cine este Maria Apostol, șoferița de TIR pusă de USR prefect la Neamț
Data actualizării: 22:07 30 Apr 2026 | Data publicării: 21:59 30 Apr 2026

Cine este Maria Apostol, șoferița de TIR pusă de USR prefect la Neamț
Autor: Irina Constantin

maria apostol prefect neamt foto Facebook Maria Apostol

Cine ne conduce? De exemplu, în Neamț, Maria Apostol este cea pusă de USR în funcția de prefect.

Maria Apostol, fostă șoferiță de Neamț, a fost pusă de USR prefect de Neamț. Numirea sa vine după ce, în urmă cu o zi, Adrian Bourceanu, de la PSD, și-a dat demisia. Gestul acestuia a venit la solicitarea lui Sorin Grindeanu. Președintele PSD le-a cerut tuturor prefecților social-democrați să demisioneze. 

Decizia cu privire la numirea Mariei Apostol prefect de Neamț, a fost luată în 29 aprilie, la ora aceasta fiind în Monitorul Oficial. 

Maria Apostol este recent intrată în politică. În perioada 2020 - 2024 a fost consilier județean pe listele USR Neamț, poziție din care s-a poziționat ca una dintre puținele voci critice la adresa puterii județene de atunci, reprezentată de Ionel Arsene. Astăzi în vârstă de 44 de ani, Maria Apostol a fost șoferiță de TIR, dar a absolvit studii universitare în domeniul economic. Este căsătorită și conduce o firmă de transport-marfă, înființată împreună cu soțul său, în 2008, din care, conform declației de avere, obține venituri sub 2000 de lei/lună, scrie tvmneamt.ro

În 2024, ea a candidat la președinția CJ Neamț din partea Alianței Dreapta Unită (ADU) formată din USR, PMP și FD, când a obținut 8%. 

