DCNews Politica Manfred Weber (PPE), apel din Parlamentul European pentru susținerea lui Bolojan
Data publicării: 18:31 27 Apr 2026

Manfred Weber (PPE), apel din Parlamentul European pentru susținerea lui Bolojan
Autor: Andrei Itu

ppe-scandal-coruptie-ancheta_47037900 Manfred Weber, preşedinte al Partidului Popular European. Sursa foto Agerpres

Preşedintele grupului Partidului Popular European (PPE) în Parlamentul European, Manfred Weber, a spus luni că este îngrijorat despre ultimele evoluţii politice din România.

Preşedintele grupului PPE în Parlamentul European, Manfred Weber, şi-a exprimat luni, la Strasbourg, îngrijorarea privind ultimele tensiuni politice din România, susținând că Europa are nevoie de un partener care să obţină rezultate asupra agendei de reforme convenite.

Manfred Weber (PPE): România are nevoie urgentă de un guvern stabil și de un partener credibil pentru Europa

"Suntem foarte îngrijoraţi de ultimele evoluţii din România. România are nevoie în acest moment de un guvern stabil care să conducă şi să decidă asupra problemelor şi Europa are nevoie de un partener în România capabil să obţină rezultate în cadrul bornelor convenite şi agendei de reforme decise împreună", a declarat Weber luni după-amiază pentru mai mulţi jurnalişti români, înainte de de şedinţa de grup a PPE din PE.

Apelul lui Manfred Weber pentru partidele politice din România

"Avem deja multe incertitudini şi de aceea nu trebuie să adăugăm o nouă incertitudine. Le cer tuturor să se comporte responsabil şi să-l susţină pe Ilie Bolojan pentru a putea avea cu adevărat un guvern stabil în România", a făcut apel Manfred Weber, care este şi preşedinte al formaţiunii paneuropene PPE, conform Agerpres.

Sigfried Mureşan, vicepreşedinte al grupului, a declarat anterior într-un briefing că situaţia apărută în urma ultimelor evoluţii politice din România va fi discutată la şedinţa de grup a PPE de luni de la Strasbourg.

Cele mai noi știri
Publicat acum 13 minute
Criza de kerosen în UE, iminentă. Când vor apărea primele probleme de aprovizionare
Publicat acum 32 minute
Călătoria cu metroul, 7 lei de la 1 mai: „Ghinion”, reacționează ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban
Publicat acum 33 minute
Ce urmează după moțiunea de cenzură PSD - AUR împotriva Guvernului Bolojan. Bogdan Chirieac: Exact asta se va întâmpla!
Publicat acum 39 minute
Manfred Weber (PPE), apel din Parlamentul European pentru susținerea lui Bolojan
Publicat acum 55 minute
Val de aer arctic peste România: Temperaturi de până la -5 grade Celsius și risc de îngheț pentru culturile agricole
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 5 ore si 28 minute
Poziția UDMR la moțiunea de cenzură a PSD și AUR. Cseke Attila, anunț
Publicat acum 5 ore si 37 minute
Zuckerman, prima reacție după ce AUR și PSD au anunțat moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan
Publicat acum 2 ore si 59 minute
Planul PNL pentru a scăpa de moțiunea de cenzură PSD-AUR. Daniel Fenechiu: Nu excludem varianta alegerilor anticipate
Publicat acum 5 ore si 9 minute
Paradox cu moțiunea de cenzură AUR-PSD. Caramitru: De ce este absurditatea momentului
Publicat acum 7 ore si 40 minute
Nicușor Dan, întrebat dacă îl mai susține pe Ilie Bolojan. Răspunsul președintelui
 
ideologie sau tehnologie raspuns pana in 2050 Ideologie sau tehnologie? Răspuns până în 2050

de Val Vâlcu

sfatul lui titi aur mi a salvat viata pe trecerea de pietoni Sfatul lui Titi Aur mi-a salvat viaţa pe trecerea de pietoni

de Florin Răvdan

accident snagov o masina ca a lui mihai costa si peste 100 000 euro o investitie de 800 de lei i ar fi putut salva viata Accident Snagov. O mașină ca a lui Mihai costă și peste 100.000 euro. O investiție de 800 de lei i-ar fi putut salva viața

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close