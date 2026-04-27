Manfred Weber (PPE), apel din Parlamentul European pentru susținerea lui Bolojan

Preşedintele grupului PPE în Parlamentul European, Manfred Weber, şi-a exprimat luni, la Strasbourg, îngrijorarea privind ultimele tensiuni politice din România, susținând că Europa are nevoie de un partener care să obţină rezultate asupra agendei de reforme convenite.

Manfred Weber (PPE): România are nevoie urgentă de un guvern stabil și de un partener credibil pentru Europa

"Suntem foarte îngrijoraţi de ultimele evoluţii din România. România are nevoie în acest moment de un guvern stabil care să conducă şi să decidă asupra problemelor şi Europa are nevoie de un partener în România capabil să obţină rezultate în cadrul bornelor convenite şi agendei de reforme decise împreună", a declarat Weber luni după-amiază pentru mai mulţi jurnalişti români, înainte de de şedinţa de grup a PPE din PE.

Apelul lui Manfred Weber pentru partidele politice din România

"Avem deja multe incertitudini şi de aceea nu trebuie să adăugăm o nouă incertitudine. Le cer tuturor să se comporte responsabil şi să-l susţină pe Ilie Bolojan pentru a putea avea cu adevărat un guvern stabil în România", a făcut apel Manfred Weber, care este şi preşedinte al formaţiunii paneuropene PPE, conform Agerpres.

Sigfried Mureşan, vicepreşedinte al grupului, a declarat anterior într-un briefing că situaţia apărută în urma ultimelor evoluţii politice din România va fi discutată la şedinţa de grup a PPE de luni de la Strasbourg.