Bolojan începe negocierile cu UDMR și minorități după ruptura cu PSD
Data actualizării: 08:50 22 Apr 2026 | Data publicării: 08:47 22 Apr 2026

Autor: Andrei Itu

premierul ilie bolojan Premierul Ilie Bolojan. Inquam Photos/ Octav Ganea

Premierul Ilie Bolojan, preşedinte al PNL, va discuta miercuri cu reprezentanţii UDMR şi ai grupului minorităţilor naţionale din Parlament, pe fondul crizei guvernamentale.

În contextul crizei guvernamentale survenite în urma deciziei PSD de retragere a sprijinului acordat premierului Ilie Bolojan, șeful Executivului va începe miercuri discuțiile cu reprezentanţii UDMR şi ai grupului minorităţilor naţionale din Parlament.

PNL și Bolojan, discuții cu UDMR și minoritățile

llie Bolojan a anunţat marţi că PNL va începe discuţii cu grupurile politice care susţin actualul Guvern - USR, UDMR şi grupul minorităţilor naţionale - pentru a clarifica în ce formulă ar putea funcţiona un guvern minoritar. El a precizat că va propune şi un moratoriu parlamentar, astfel încât proiectele necesare pentru implementarea PNRR să fie adoptate indiferent de culoarea politică.

"În cursul zilei de mâine (n.r. - miercuri) am convenit să derulăm consultări cu celelalte două forţe care sunt astăzi în coaliţia guvernamentală. E vorba de grupul UDMR şi de grupul minorităţilor, în paralel cu consultările pe care preşedintele României le-a iniţiat cu forţele din coaliţie", a spus Ilie Bolojan.

Bolojan, discuții cu USR

Marţi, premierul Ilie Bolojan a avut discuţii cu USR, în biroul preşedintelui Senatului, ocazie cu care s-a convenit ca, în cazul în care miniştrii PSD se vor retrage din Guvern, titularii celorlalte portofolii să preia temporar responsabilitatea ministerelor vacante.

Cine va lua locul miniștilor PSD demisionari

"Am discutat despre aspectele practice care ţin de funcţionarea unui guvern în această situaţie de criză guvernamentală. Asta înseamnă că, în condiţiile în care în zilele următoare, aşa cum au declarat, miniştrii PSD se vor retrage din Guvern, am convenit ca miniştrii care sunt titularii portofoliilor care vor rămâne ocupate să preia responsabilitatea ministerelor care se vacantează, în aşa fel încât să asigurăm, pe de o parte, funcţionarea normală a Guvernului şi administrarea ţării şi, pe de altă parte, să promovăm toate proiectele care ţin atât de absorbţia de fonduri europene pentru a finaliza lucrările la autostrăzi, la şcoli, la spitale", a declarat Ilie Bolojan, într-o declaraţie comună cu preşedintele USR, Dominic Fritz.

Bolojan a menționat că se urmăreşte şi "promovarea proiectelor de hotărâri de guvern sau de lege care ţin de menţinerea echilibrelor bugetare pe care ţara noastră trebuie să le asigure, de continuarea reformelor şi de îmbunătăţirea vieţii cetăţenilor în perioada următoare". 

