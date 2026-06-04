AUR nu susține numirea lui Eugen Tomac ca premier. Simion: „Nu a primit nici 1% susținere din partea românilor”

George Simion a transmis, joi, că parlamentarii AUR nu vor intra „în sala de vot (secret/nesecret) pentru alegerea unui premier care nu a primit nici 1% susținere din partea românilor”, cu referire la europarlamentarul Eugen Tomac, varianta de premier a lui Nicușor Dan. Președintele urmează să anunțe, joi, numele viitorului prim-ministru.

AUR nu îl susține pe Eugen Tomac în fruntea unui nou guvern

„Nu avem ce să discutăm când continuă bătaia de joc la adresa românilor, începută cu anularea alegerilor. În fruntea Țării trebuie să vină cei care au susținerea românilor.

La ora 18:00 va fi anunțat un guvern fără sprijin popular. E doar continuarea loviturii dată democrației… AUR nu va susține așa ceva și rămâne alături de poporul român”, a mai scris președintele AUR, joi după-amiază, într-o postare pe Facebook.

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