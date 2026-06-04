AUR nu susține numirea lui Eugen Tomac ca premier. Simion: „Nu a primit nici 1% susținere din partea românilor”

Președintele AUR, George Simion, a transmis joi, înainte ca președintele Nicușor Dan să desemneze noul prim-ministru, că partidul nu va „susține un premier care nu a primit nici 1% susținere din partea românilor”.
George Simion a transmis, joi, că parlamentarii AUR nu vor intra „în sala de vot (secret/nesecret) pentru alegerea unui premier care nu a primit nici 1% susținere din partea românilor”, cu referire la europarlamentarul Eugen Tomac, varianta de premier a lui Nicușor Dan. Președintele urmează să anunțe, joi, numele viitorului prim-ministru.
„Nu avem ce să discutăm când continuă bătaia de joc la adresa românilor, începută cu anularea alegerilor. În fruntea Țării trebuie să vină cei care au susținerea românilor.
La ora 18:00 va fi anunțat un guvern fără sprijin popular. E doar continuarea loviturii dată democrației… AUR nu va susține așa ceva și rămâne alături de poporul român”, a mai scris președintele AUR, joi după-amiază, într-o postare pe Facebook.
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Simion = un excroc care a inselat oamenii cu contracte de construire locuinte. Cu momeli din astea vrei tu sa ajungi presedinte?
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de Anca Murgoci