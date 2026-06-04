Europarlamentarul Eugen Tomac ar fi rămas opțiunea președintelui Nicușor Dan pentru funcția de premier, urmând ca șeful statului să facă, în curând, anunțul privind desemnarea acestuia. Deși până în acest moment partidele parlamentare nu au ajuns la un consens, USR susține, prin vocea deputatului Cezar Drăgoescu, că „analizează” susținerea lui Tomac pentru funcția de prim-ministru.

USR ia în calcul să îl susțină pe Eugen Tomac - premier

„Din respect pentru președinte, dar și pentru domnul Tomac, care a fost, până la urmă, colegul nostru de alianță - dânsul a fost europarlamentar pe listele ADU -, este un om pe care îl cunoaștem foarte bine, pentru care avem respect și apreciere. Vom analiza ceea ce ne va propune domnul președinte în orele sau zilele următoare, pentru că în Parlament nu-l vom vota doar pe Eugen Tomac. Acesta va fi, probabil, viitorul prim-ministru, dar dânsul va fi șeful unui cabinet de miniștri. Trebuie să vedem cine face parte din acel cabinet”, a spus Cezar Drăgoescu, deputat USR, în exclusivitate pentru DCNews.

Ce guvern ar vota USR

Cezar Drăgoescu a explicat, de asemenea, ce condiții ar trebui întrunite ca USR să susțină un guvern condus de Eugen Tomac.

(...) Din respect pentru cei doi, o să vedem, o să ascultăm și o să analizăm în cadrul partidului. Însă, totodată, noi vom fi consecvenți deciziilor pe care le-am adoptat și pe care le avem în cadrul partidului, și anume: dacă din viitorul Guvern Tomac o să fie miniștri tehnocrați și noi o să constatăm că nu sunt interfețe sau proxi ai PSD, adică oameni care nu au carnetul de partid în buzunarul din față, ci în spate, nu sunt membri de partid, dar toată viața sau cariera lor s-a bazat, s-a creionat pe o propulsare sau susținere văzută sau nevăzută din partea PSD...

Noi nu putem vota un guvern care, chiar dacă n-are miniștri PSD sau proxi PSD, conține în eșaloanele 2 și 3 membri PSD: secretari de stat, subsecretari de stat, prefecți, subprefecți, președinți de agenții”, a mai spus Drăgoescu, în dialog cu jurnalistul Răzvan Dumitrescu, la emisiunea „Ce se întâmplă?” de la DCNews.

Amintim că USR a anunțat că nu va susține refacerea unei majorități cu PSD la guvernare, după ce Guvernul Bolojan a căzut la moțiunea de cenzură, pe 5 mai.