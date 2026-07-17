Unde vrea să tragă Nicuşor Dan cu pistolul primit de la Erdogan

Nicușor Dan, președintele României. Sursa foto: Agerpres

La finalul summit-ului NATO, liderii participanţi, printre care şi preşedintele Nicuşor Dan, au primit câte un pistol cadou de la Recep Tayip Erdogan, preşedintele Turciei.

"În cadrul Summitului NATO de la Ankara, Preşedintele României, Nicuşor Dan, precum și ceilalți lideri participanți au primit drept cadou de la Preşedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, câte o armă de foc și muniția aferentă.

Conform licenței de export emisă de Ministerul Apărării Naționale al Republicii Turcia, arma oferită Preşedintelui Dan este un pistol Gumusay, însoțit de documente legale de proveniență.

Echipa de protecție a Preşedintelui României a preluat arma pentru verificări, ulterior fiind luată în evidență de către Administrația Prezidențială, conform procedurilor specifice.

Pistolul va fi păstrat în cadrul Serviciului de Protecție și Pază, în baza unei convenții încheiate cu Administrația Prezidențială, cu respectarea dispozițiilor legale specifice", a transmis Administraţia Prezidenţială.

Nicuşor Dan a spus unde vrea să tragă cu pistolul

"Nu l-am văzut, dar chiar discutam că trebuie să îl probăm în poligon. Am tras cu arma în armată, am făcut 9 luni atunci. De atunci, nu am mai tras. Şi am mai tras la târgul de echipamente, când am fost cu băieţelul, dar nu era glonţ adevărat, era flux electromagnetic sau ceva.

Cei de la SPP mi-au spus din seara aia că am primit un pistol, că îl vor păstra, mi-au cerut cumva acordul să îl ia ei. Foarte bine!", a declarat Nicuşor Dan într-un interviu pentru Observator.