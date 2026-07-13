Motreanu - Grindeanu, scandal de la o semnătură. „Minți urât și sulfuros!” / „Vorbim despre un mod de a face politică”

Dan Motreanu și Sorin Grindeanu au avut un schimb de replici.

După ce Sorin Grindeanu a spus că PSD nu are obligația să voteze legile Guvernului Bolojan, inclusiv cele pentru PNRR, prim-vicepreședintele PNL Dan Motreanu a afirmat că semnătura liderului PSD „nu mai valorează nimic”. Grindeanu i-a răspuns ulterior într-un comentariu la postarea de pe Facebook.



La Palatul Cotroceni, după întâlnirea șefilor de partid cu Nicușor Dan, Sorin Grindeanu a cerut demisia din funcția de premier a lui Ilie Bolojan pentru deblocarea situației politice, precum și pentru sprijinul PSD față de proiectele necesare finalizării PNRR.

În urma declarațiilor președintelui PSD, Dan Motreanu a postat pe Facebook un mesaj cu titlul „Cât valorează semnătura lui Sorin Grindeanu?”

„Cât valorează semnătura lui Sorin Grindeanu? În luna aprilie, la Cotroceni, Sorin Grindeanu a semnat acordul privind susținerea proiectelor din PNRR și declara că PSD va vota legile necesare implementării acestuia „indiferent dacă partidul se află la guvernare sau în opoziție”. Astăzi spune exact contrariul. Invocă faptul că PSD este în opoziție – opoziție în care și-a dus singur partidul – pentru a justifica refuzul de a susține aceleași legi. Nu este însă prima dată când semnătura lui Sorin Grindeanu își pierde valoarea. PSD a încălcat Acordul Politic, Programul de Guvernare și Rezoluția comună a coaliției – toate fiind documente asumate prin semnătura lui Sorin Grindeanu. Mai mult, a provocat ieșirea de la guvernare și căderea executivului cu aproape un an înainte de termenul stabilit pentru prima rotativă.



Ulterior, PSD a refuzat să semneze Acordul pentru România propus de PNL pentru începerea negocierilor privind formarea unui nou guvern, deși acel document stabilea clar angajamentul viitorului executiv de a adopta prin angajarea răspunderii legile necesare pentru finalizarea PNRR. PSD a refuzat inclusiv soluția unui guvern minoritar PNL–USR–UDMR în prima parte a rotativei, deși aceasta respecta înțelegerea inițială și oferea României o cale de ieșire din blocajul politic.



Există o diferență între o schimbare de opinie și încălcarea repetată a unor angajamente asumate prin semnătură. Când același lucru se întâmplă o dată, de două ori, de trei ori, nu mai vorbim despre excepții. Vorbim despre un mod de a face politică. Iar când sunt puse în joc miliarde de euro din PNRR, investițiile de care depind comunitățile din toată România și credibilitatea statului român în fața partenerilor săi, o semnătură nu poate fi tratată ca o simplă formalitate. Dacă angajamentele asumate prin semnătură nu mai sunt respectate, atunci pe ce se mai poate construi încrederea dintre partidele politice și, mai ales, încrederea românilor în cei care îi conduc?”, a scris Dan Motreanu pe Facebook.

Sorin Grindeanu, replică

Președintele PSD i-a replicat liberalului tot pe Facebook.

„Minti. Minti urat si minti sulfuros. PSD sustine pe deplin absorbtia banilor din PNRR. Nu retrag nicio semnatura. Eu sunt cel care a trecut in 24 de ore patru proiecte pe PNRR in ultima zi de sesiune la Camera, in timp ce voi - prin Abrudean, faceati spa la Senat si ati picat doua proiecte esentiale. Apropos, nici Bolojan nu a fost la vot, asa mult i-a pasat de banii din PNRR. Si proiectele au picat, Dane. Acum tu imi pretinzi mie sa votez ce?! Ati trimis vreun proiect?! Zero! Doar gargara.

Vrei sa vorbim de legea salarizarii? Sindicatele spun ca este o catastrofa, ca taie din banii oamenilor. Ca ati facut prin Paslaru un simulacru de dezbatere. Ca ati schimbat tot ce s-a discutat inainte. Si ca adanciti de fapt inechitatile in loc sa le corectati. PSD nu va vota asa ceva. Nu votam cu mana la spate, Dane. Ca asa vreti voi…despre asta este vorba si degeaba incerci sa o dai in altele.



V-am mai pus guverne cand voi stateati pititi in carantina. V-am mai pus si pe liste comune ( tu esti unul dintre beneficiari), v-am mai votat si tot felul de pachete si pachetele. Dar gata, Dane. E nevoie de dezbatere. Este nevoie de transparenta. Este nevoie de dialog real cu partenerii sociali. Asta am spus si azi. Oricat ai minti, Dani Motreanu, adevarul acesta este! Nu nenorocim Romania ca asa vreti voi de la PNL si noii tai colegi sosocari ( apropos, ca liberal vechi …esti mandru de asta, Dane?!)”, a scris Sorin Grindeanu.

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