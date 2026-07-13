Mihai Jurca pleacă din televiziune după 21 de ani: „Practic, de astăzi, mi se schimbă complet viața!”

Foto - Mihai Jurca Facebook

Mihai Jurca, unul dintre cei mai cunoscuți prezentatori de știri și meteo din România, dar și fiul îndrăgitei Romica Jurca, a transmis că părăsește televiziunea, după o carieră de 21 de ani.

După 21 de ani în fața camerelor de televiziune, Mihai Jurca și-a luat rămas-bun de la telespectatori.

Într-un mesaj publicat luni pe rețelele sociale, acesta a anunțat că ediția de duminică a fost ultima pe care a prezentat-o, atât la pupitrul știrilor, cât și la rubrica meteo. Acum, pentru Mihai Jurca începe un nou capitol profesional.

Mihai Jurca: „Am prezentat ultimul jurnal și ultima rubrică meteo la TV. 21 de ani de televiziune. Fără întrerupere”

„Ieri am prezentat ultimul jurnal și ultima rubrică meteo la TV. 21 de ani de televiziune. Fără întrerupere. 21 de ani în care am trăit emoții, am avut zile ușoare și zile în care îmi venea să nu mă mai duc nicăieri. Am învățat aproape tot ce se poate în televiziune, am crescut și, mai ales, am avut privilegiul de a intra în casele voastre aproape în fiecare zi. Am fost, într-un fel, ca biscuitele servit lângă cafeaua de dimineață.

Dar fiecare drum are un moment în care se încheie. Iar al meu se oprește aici. Cel puțin deocamdată. Și e curios cum viața pune uneori lucrurile în perspectivă. Am 44 de ani. Dacă socotim după regulile de astăzi, până la pensie mai am încă 21 de ani.

21 de ani pe care vreau să îi trăiesc altfel. Să-mi urmez pe deplin și cealaltă mare pasiune a vieții mele: călătoriile. De aceea vă anunț, cu emoție, că m-am alăturat proiectului @NOZOMITravelSociety lansat de bunul și vechiul meu prieten, Răzvan Pascu.



Împreună vom organiza experiențe de călătorie premium și vom descoperi unele dintre cele mai frumoase destinații din lume. Vom călători alături de voi, vom povesti și ne vom asigura că fiecare experiență va deveni o amintire pe care o veți păstra mult timp. În japoneză, NOZOMI înseamnă „speranță”, „aspirație”, „vis”. Și nu cred că există un nume mai potrivit pentru drumul care începe astăzi”, a scris Mihai Jurca, pe Facebook.

Mihai Jurca: „Practic, de astăzi, mi se schimbă complet viața!”



„Practic, de astăzi, mi se schimbă complet viața. Și n-aș fi făcut acest pas dacă nu aș fi avut încredere în ceea ce urmează și în oamenii alături de care pornesc la drum. Drumul spre televiziune va fi înlocuit de drumul spre aeroport. Alarma de la 4 dimineața probabil va rămâne aceeași. Sper să rămână la fel și entuziasmul cu care fac fiecare lucru.



Vă mulțumesc tuturor celor care mi-ați fost alături în acești 21 de ani. Pentru încredere, pentru mesajele voastre și pentru că m-ați primit în casele și în viețile voastre.

Înseamnă mai mult decât pot pune în cuvinte. Ne revedem curând. Doar că, de data aceasta, dintr-un alt colț al lumii. Să auzim numai de bine!!, a mai scris Mihai Jurca pe Facebook.