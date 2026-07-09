Bonnie Tyler trebuia să vină în România. Când ar fi avut loc concertul / FOTO ILUSTRATIV: magnific.com @mestock

Fanii din România urmau să o revadă pe Bonnie Tyler în această toamnă, însă vestea morții artistei a schimbat complet planurile.

Bonnie Tyler avea programat un concert la București pe 23 octombrie, eveniment care făcea parte din turneul aniversar prin care marca 50 de ani de activitate artistică. După anunțul decesului, pagina dedicată concertului a fost eliminată de pe platforma iabilet.ro, iar evenimentul nu mai este disponibil pentru public.

Concertul era programat la Sala Palatului din București și reprezenta una dintre opririle incluse în seria de spectacole pregătite de artistă pentru aniversarea unei jumătăți de secol de carieră. Fanii își puteau achiziționa bilete prin intermediul platformei iabilet.ro, însă după confirmarea decesului cântăreței, pagina evenimentului a fost retrasă, iar informațiile despre concert nu mai sunt accesibile.

Spectacolul ar fi fost una dintre puținele ocazii din acest an în care publicul român ar fi avut posibilitatea să o asculte din nou pe una dintre cele mai cunoscute voci ale muzicii rock și pop.

Bonnie Tyler a revenit de mai multe ori în fața publicului din România

România s-a aflat de mai multe ori pe lista concertelor susținute de Bonnie Tyler de-a lungul ultimelor decenii. Artista a avut mai multe apariții în fața publicului român, iar fiecare spectacol a reunit mii de fani.

Ultimul concert a avut loc în luna septembrie 2025, la BT Arena din Cluj Napoca, unde interpreta a urcat din nou pe scenă în fața unui public care i-a fredonat cele mai cunoscute piese.

De fiecare dată când a revenit în România, Bonnie Tyler a inclus în program melodii care au consacrat-o și care au rămas în topurile muzicale internaționale timp de decenii.

O carieră construită în jurul unor hituri care au făcut istorie

Bonnie Tyler s-a impus pe scena muzicală internațională printr-un timbru vocal ușor de recunoscut și prin piese care au devenit repere ale muzicii pop rock.

„It's a Heartache” a adus-o în atenția publicului internațional la sfârșitul anilor '70, iar succesul a continuat cu „Total Eclipse of the Heart”, una dintre cele mai cunoscute balade din istoria muzicii. Ulterior, „Holding Out for a Hero” a consolidat statutul artistei și a rămas una dintre cele mai ascultate melodii ale sale.

În peste 50 de ani de activitate, Bonnie Tyler a lansat zeci de albume și single-uri, a susținut sute de concerte și a continuat să urce pe scenă chiar și după ce împlinise 70 de ani.

Bonnie Tyler a murit la vârsta de 75 de ani

Familia artistei a anunțat joi că Bonnie Tyler a murit miercuri seară, într-un spital din Portugalia, la vârsta de 75 de ani.

În ultimele luni, starea sa de sănătate se agravase. Cântăreața suferise o intervenție chirurgicală la nivel intestinal și intrase în comă. La mijlocul lunii iunie, medicii au anunțat că artista ieșise din comă, însă au precizat că starea ei rămânea critică și că evoluția era în continuare rezervată.