€ 5.0987
|
$ 4.3229
|

Subcategorii în Lifestyle

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0987
|
$ 4.3229
 
DCNews Lifestyle Tavi Colen, despre prezidențiale: Mie nu mi s-a anulat votul
Data actualizării: 23:49 18 Apr 2026 | Data publicării: 23:48 18 Apr 2026

Tavi Colen, despre prezidențiale: Mie nu mi s-a anulat votul
Autor: Ioana Dinu

Artistul Tavi a vorbit despre alegeri și nemulțumirile legate de clasa politică.

În contextul alegerilor prezidențiale de anul trecut, Tavi Colen a zis că lui nu i s-a anulat votul. Întrebat dacă a mers la vot, artistul a confirmat că și-a exercitat dreptul: „Ba da. Dar nu mi s-a anulat niciun vot niciodată”.

„Mie nu mi s-a anulat votul. Atenție mare: Mie nu mi s-a anulat votul. Și asta pentru că oferta din partea cealaltă nu mi-a plăcut. Simplu. E alegerea mea”, a zis Tavi.

„Vrem schimbare, dar nu avem ofertă”

Întrebat dacă a votat, artistul a zis: „Ba da. Dar nu mi s-a anulat niciun vot niciodată. Oferta cu care s-a venit… Ideea e că și eu vreau schimbare. Vreau schimbare, fraților, de 35 de ani. Dar oferta nu… Veniți cu o ofertă senzațională, cu o echipă, nu doar cu povestitori”.

Întrebat la un PODCAST misto by Bursucu` dacă crede că se va întâmpla asta vreodată, dacă va prinde această ofertă senzațională pe care o așteaptă, el a zis: „Nu. Poporul ăsta e un popor care vrea să fie tocat, măcinat”.

VEZI ȘI: Tavi Colen: Noi nu mai valorăm doi bani. Am colegi ofticaţi că piesa "Cheluțu", a lui Dorian, are 21 de milioane de vizualizări 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

tavi colen
talisman
alegeri
prezidentiale
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 1 ora si 13 minute
Turcia trage SUA de mânecă în legătură cu abandonarea Europei
Publicat acum 1 ora si 25 minute
Tavi Colen, despre prezidențiale: Mie nu mi s-a anulat votul
Publicat acum 1 ora si 37 minute
Lumea scapă de sub control. Când se termină criza mondială? Avertisment dur despre noua ordine mondială
Publicat acum 2 ore si 37 minute
Gardienii Revoluției din Iran amenință toate navele care vor să treacă prin Strâmtoarea Ormuz
Publicat acum 2 ore si 42 minute
Motivul pentru care uneori simțim că ne prăbușim când adormim
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 1 ora si 13 minute
Turcia trage SUA de mânecă în legătură cu abandonarea Europei
 
accident snagov o masina ca a lui mihai costa si peste 100 000 euro o investitie de 800 de lei i ar fi putut salva viata Accident Snagov. O mașină ca a lui Mihai costă și peste 100.000 euro. O investiție de 800 de lei i-ar fi putut salva viața

de Anca Murgoci

adevarul incomod si dur despre cazul mihai tanarul de 20 de ani care s a izbit de un copac in padurea snagov in prima zi de paste Adevărul incomod și dur despre cazul Mihai, tânărul de 20 de ani care s-a izbit de un copac în Pădurea Snagov, în prima zi de Paște

de Anca Murgoci

orban vs magyar alegerile din ungaria impact direct la bucuresti Orban vs Magyar. Alegerile din Ungaria, impact direct la Bucureşti

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
SONDAJ DE OPINIE
Închide
În plină criză economică și petrolieră, PSD ar trebui să iasă de la guvernare?
Da
Nu
Trimite răspunsul
x close