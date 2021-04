Tavi Colen: Noi nu mai valorăm doi bani. Am colegi ofticaţi că piesa "Cheluțu", a lui Dorian, are 21 de milioane de vizualizări

"Am colegi ofticaţi că piesa aia Cheluțu a lui Dorian are 21 mil de vizualizări. Voi aveţi impresia că puştii din ziua de azi mai sar gardul să şi rupă blugii, la un concert cu Cenaclul Flacără? Voi credeţi că mai cară vreunul chitara lui Nuțu Olteanu, cum făceam eu ca să intru fără bilet la Holograf? Aveţi impresia că mai ştie vreun puşti toate melodiile de la Compact, cuvânt cu cuvânt?", a scris Tavi Colen pe Facebook.

"Noi nu mai valorăm 2 bani"

"Vă înşelaţi dacă credeţi că lumea de astăzi mai dă doi bani pe artiştii care ştiu să cânte la instrumente, care fac şcoli de muzică şi care studiază să fie super tari şi să ţină un stadion plin în tensiune sau să-i facă pe oameni să verse o lacrimă... Nuuu... Noi, artiştii care am învăţat să cântăm la 5-6 ani şi am studiat zeci de ani, astăzi, nu mai valorăm doi bani. Piesele scoase, astăzi, de Mogi, Țogi şi Brenci etc. au o linie simplă şi banală în 2 note, iar orchestraţia se găseşte pe net.. E simplu", a mai scris artistul.