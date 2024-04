Invitația lui Băsescu pentru Putin, inutilă din 13 aprilie 2024

Linia sa discursivă (narativul, cum le place să spună cititorilor de prompter), fusese preluată de mai bine de un an de zile de idioții utili de la București și de agenții de influență ai Rusiei în România. Evident, și divizia de troli de la Sankt Petersburg bătea toba prin camerele de ecou ale Internetului.

Nu prea îmi mai amintesc ce au răspuns autoritățile de la București, poate ministrul de Externe să fi avut vreo reacție. Dar, prin 2019 sau 2020, cred, Traian Băsescu îl invita pe Putin să inspecteze baza de la Deveselu, ca să se convingă că nu are rol ofensiv, că nu amenință Federația Rusă, ci protejează Europa de un atac cu rachete din Asia. Evident, rolul defensiv al scutului este activat și în ceea ce privește amenințările din Est, dar de ce să fie îngrijorat dictatorul de la Kremlin că România e apărată, dacă nu vrea s-o atace, dacă nu are intenția de a o intimida, de a folosi rachetele în relația cu țara noastră sau cu Occidentul?

Retorica fostului președinte era necesară, în contextul în care boții rusești, sau analfabeții funcțional de la noi, scriau pe Facebook, competent: hă, hă, nu există riscul ca rachetele iraniene să lovească România! Vedeți, deci, că scutul e îndreptat împotriva Rusiei.

Vedem că de sâmbătă, 13 aprilie 2024, lucrurile s-au lămurit. Rachetele lansate de Iran împotriva Israelului au parcurs între 2300-3000 de kilometri. Sistemul Aegis Ashore de la Deveselu se află la 2500 de kilometri depărtare de bazele militare din Iran.

Un regim dictatorial aliat al Rusiei sfidează rațiunea și dreptul international, atacând un stat așa cum a făcut Hitler cu Polonia, sau Rusia cu Ucraina. Putem spera că un Putin sau un Khamenei este doar un criminal, și nu un criminal în serie, dar nu putem sta cu mâinile încrucișate, așteptând să devenim următoarea victimă.

În loc să discutăm dacă scutul de la Deveselu avea sau nu rol defensiv, trebuia, până acum, să avem una sau două fabrici de drone, sisteme modern de apărare și descurajare la Marea Neagră, o aviație performantă și, de ce nu rachete Taurus în dotare.

Acest articol reprezintă o opinie.