€ 5.0920
|
$ 4.3641
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0920
|
$ 4.3641
 
DCNews Stiri MAI anunță pregătirile finale pentru alegerile din 7 decembrie
Data publicării: 17:19 04 Dec 2025

MAI anunță pregătirile finale pentru alegerile din 7 decembrie
Autor: Dana Mihai

Masina politie Sursa: Foto Pexels
 

Ministerul Afacerilor Interne a anunțat luni că este pregătit pentru alegerile parțiale din 7 decembrie.

MAI precizează că activitățile se desfășoară conform planului și că sunt pregătite acțiuni pentru prevenirea incidentelor și gestionarea rapidă a sesizărilor electorale.

Comunicatul de presă

"Astăzi, 4 decembrie a.c., la sediul Ministerului Afacerilor Interne, a avut loc, în sistem de videoconferință, o ședință de lucru cu reprezentanții structurilor centrale și teritoriale ale MAI. În cadrul întâlnirii au fost stabilite ultimele detalii privind măsurile necesare pentru asigurarea ordinii și siguranței publice în zona secțiilor de votare și a birourilor electorale, pe durata desfășurării scrutinului din acest sfârșit de săptămână.

Pe baza datelor transmise de structurile ministerului, a rezultat că toate activitățile se desfășoară conform graficului prevăzut în planul de măsuri aprobat de conducerea MAI.

Măsurile operaționale sunt organizate pe patru direcții principale:

Asigurarea securității pe timpul transporturilor materialelor electorale, paza locațiilor în care funcționează birourile electorale și secțiile de vot, menținerea ordinii publice, cu accent pe prevenirea incidentelor, investigarea rapidă a situațiilor semnalate, în vederea clarificării faptelor și dispunerii măsurilor legale.

Ministerul Afacerilor Interne are responsabilitatea de a asigura ordinea și siguranța publică, astfel încât dreptul de vot să poată fi exercitat în condiții corespunzătoare. Acțiunea angajaților MAI în context electoral, indiferent de armă, structură, funcție sau grad, este guvernată de principii fundamentale: legalitate, responsabilitate, neutralitate și imparțialitate politică, eficiență și cooperare instituțională loială.

Citește și: Alegeri Primăria Capitalei 2025. Soluţia pentru cei care vor să voteze dar au buletinul deteriorat sau expirat

A fost subliniată necesitatea sancționării tuturor încălcărilor legislației electorale. De asemenea, s-a insistat asupra menținerii unei conduite profesionale exemplare de către întreg personalul MAI implicat în organizarea și desfășurarea procesului electoral, în acord cu standardele instituționale.

Reamintim că pe 7 decembrie a.c. vor avea loc alegeri locale parțiale pentru funcția de Primar General al Capitalei, pentru președintele Consiliului Județean Buzău și pentru primarii din 12 localități: orașul Găești (Dâmbovița) și comunele Marga (Caraș-Severin), Remetea (Bihor), Mihai Eminescu (Botoșani), Dobromir și Lumina (Constanța), Sopot (Dolj), Vânători (Iași), Valea Ciorii (Ialomița), Cârța (Sibiu), Poienile de Sub Munte și Șieu (Maramureș).

În cadrul ședinței au fost analizate și aspecte privind situația operațională curentă din domeniile de competență ale structurilor MAI.

Ministerul Afacerilor Interne va continua să acționeze cu profesionalism și în strictă conformitate cu legea, pentru desfășurarea procesului electoral în condiții de siguranță și legalitate".

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

mai
alegeri 7 decembrie
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 9 minute
Colegiul Medicilor cere soluții urgente. Lipsa apei afectează actul medical în Prahova
Publicat acum 10 minute
Recrutare forțată de către Rusia în teritoriile ucrainene ocupate - încălcări ale dreptului internațional
Publicat acum 18 minute
Germania nu mai e Germania de acum 10 ani: De ce primii doi ani acolo îi întorc pe români din drum
Publicat acum 36 minute
Primul RMN mobil din România: Spitalul „Prof. Dr. Nicolae Oblu” Iași aduce tehnologia direct la pacienți
Publicat acum 45 minute
Un an de la anularea alegerilor: Zuckerman și Caramitru fac analiza momentului
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 03 Dec 2025
De ce a murit medicul Ștefania Szabo. Rezultatul autopsiei
Publicat pe 02 Dec 2025
DNA, anunț de ultimă oră, după demisia lui Ionuț Moșteanu de la Apărare
Publicat pe 02 Dec 2025
Roxana Moise a murit. Antrenoarea ei a dezvăluit ce tip de cancer avea sportiva
Publicat pe 02 Dec 2025
Horoscopul iernii pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu și Fecioară
Publicat pe 03 Dec 2025
Alertă alimentară: 600 de kilograme de pește, retras de la vânzare. Avea larve de Anisakis spp. Cât de periculoasă este anisakiaza
 
drula la aparare scenariu complicat de alegeri Drulă la Apărare. Scenariu complicat de alegeri 

de Val Vâlcu

discutie de la garderoba importanta pentru reforma educatiei Discuție de la garderobă, importantă pentru reforma Educației

de Val Vâlcu

alegeri primar bucuresti ce se joaca in 7 decembrie scenariul lui razvan dumitrescu despre un candidat convenabil nu e drula Alegeri primar București: Ce se joacă în 7 decembrie. Scenariul lui Răzvan Dumitrescu despre un candidat convenabil. Nu e Drulă!

de Răzvan Dumitrescu

vezi arhiva de editoriale
 
SONDAJ DE OPINIE
Alegeri primar București 2025: Pe cine votați?
Ciprian Ciucu
Daniel Băluță
Cătălin Drulă
Anca Alexandrescu
Ana Maria Ciceală
Alt candidat
Trimite răspunsul
x close