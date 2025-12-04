MAI anunță pregătirile finale pentru alegerile din 7 decembrie

MAI precizează că activitățile se desfășoară conform planului și că sunt pregătite acțiuni pentru prevenirea incidentelor și gestionarea rapidă a sesizărilor electorale.

Comunicatul de presă

"Astăzi, 4 decembrie a.c., la sediul Ministerului Afacerilor Interne, a avut loc, în sistem de videoconferință, o ședință de lucru cu reprezentanții structurilor centrale și teritoriale ale MAI. În cadrul întâlnirii au fost stabilite ultimele detalii privind măsurile necesare pentru asigurarea ordinii și siguranței publice în zona secțiilor de votare și a birourilor electorale, pe durata desfășurării scrutinului din acest sfârșit de săptămână.

Pe baza datelor transmise de structurile ministerului, a rezultat că toate activitățile se desfășoară conform graficului prevăzut în planul de măsuri aprobat de conducerea MAI.

Măsurile operaționale sunt organizate pe patru direcții principale:

Asigurarea securității pe timpul transporturilor materialelor electorale, paza locațiilor în care funcționează birourile electorale și secțiile de vot, menținerea ordinii publice, cu accent pe prevenirea incidentelor, investigarea rapidă a situațiilor semnalate, în vederea clarificării faptelor și dispunerii măsurilor legale.

Ministerul Afacerilor Interne are responsabilitatea de a asigura ordinea și siguranța publică, astfel încât dreptul de vot să poată fi exercitat în condiții corespunzătoare. Acțiunea angajaților MAI în context electoral, indiferent de armă, structură, funcție sau grad, este guvernată de principii fundamentale: legalitate, responsabilitate, neutralitate și imparțialitate politică, eficiență și cooperare instituțională loială.

A fost subliniată necesitatea sancționării tuturor încălcărilor legislației electorale. De asemenea, s-a insistat asupra menținerii unei conduite profesionale exemplare de către întreg personalul MAI implicat în organizarea și desfășurarea procesului electoral, în acord cu standardele instituționale.

Reamintim că pe 7 decembrie a.c. vor avea loc alegeri locale parțiale pentru funcția de Primar General al Capitalei, pentru președintele Consiliului Județean Buzău și pentru primarii din 12 localități: orașul Găești (Dâmbovița) și comunele Marga (Caraș-Severin), Remetea (Bihor), Mihai Eminescu (Botoșani), Dobromir și Lumina (Constanța), Sopot (Dolj), Vânători (Iași), Valea Ciorii (Ialomița), Cârța (Sibiu), Poienile de Sub Munte și Șieu (Maramureș).

În cadrul ședinței au fost analizate și aspecte privind situația operațională curentă din domeniile de competență ale structurilor MAI.

Ministerul Afacerilor Interne va continua să acționeze cu profesionalism și în strictă conformitate cu legea, pentru desfășurarea procesului electoral în condiții de siguranță și legalitate".