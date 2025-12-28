€ 5.0890
Subcategorii în Stiri

DCNews Stiri ANM a emis COD ROȘU pentru două județe din România
Data publicării: 09:40 28 Dec 2025

ANM a emis COD ROȘU pentru două județe din România
Autor: Dana Mihai

vant puternic umbrela Vânt puternic. Foto: Inquam Photos/Octav Ganea
 

Cod roșu de vânt în zonele montane din Caraș-Severin și Hunedoara. Rafale de până la 140 km/h.

Administrația Națională de Meteorologie a emis o avertizare Cod roșu de vânt pentru zonele montane din județele Caraș-Severin și Hunedoara. Alerta este valabilă duminică, între orele 8:53 și 10:00, fiind emisă la ora 8:44.

Cel mai ridicat nivel de avertizare meteorologică

Potrivit ANM, în regiunile montane situate la altitudini de peste 1.800 de metri se vor înregistra intensificări extreme ale vântului, cu rafale ce pot atinge 120–140 km/h. Este vorba despre cel mai ridicat nivel de avertizare meteorologică.

Avertizarea se aplică exclusiv zonelor montane aflate peste această cotă, unde vârfurile montane din cele două județe sunt expuse unor condiții meteo deosebit de periculoase.

cod rosu anm
vant
Comentarii

