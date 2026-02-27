€ 5.0953
PSD: Uniunea Salvador România trebuie să revoce numirea lui Salvador!
Data publicării: 22:37 27 Feb 2026

PSD: Uniunea Salvador România trebuie să revoce numirea lui Salvador!
Autor: Anca Murgoci

sigla-psd-id254742_inquam_photos_octav_ganea_60614000 Inquam Photos / Octav Ganea

PSD solicită Uniunii Salvador România să îl retragă urgent pe pensionarul special Salvador Caragea de la conducerea Uzinei Mecanice Sadu.

„Este incalificabil ca un partid care și-a construit platforma politică pe condamnarea pensiilor speciale, a sinecuriștilor și a traseiștilor politici, să promoveze la conducerea unei companii strategice din domeniul Apărării un traseist pensionar special, a cărui singură „competență” pentru poziția respectivă este calitatea de prieten de familie al ministrului Apărării, Radu Miruță”, a transmis PSD.

„PSD amintește că aceasta nu este prima numire controversată din partea Uniunii Salvador România. Printre numirile scandaloase care ilustrează dubla măsură și ipocrizia miniștrilor și liderilor USR amintim:

Cofetarul numit în funcția de prefect al Capitalei

Managera de păcănele numită în funcția prefect al județului Botoșani

Vânzătorul de jucării sexuale ajuns în consiliul de administrație al unei companii din subordinea ministrului Miruță

Fosta secretară a primarului USR din Bacău, pusă în funcția de prefect al județului

Jucătorul profesionist de poker și fostul coleg de clasă al ministrului Miruță, numit secretar de stat la Ministerul Economiei

Cumnata fostului președinte USR Cătălin Drulă, numită secretar de stat în Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene.

În acest context, PSD precizează că va vota împotriva pensionarei speciale propusă de Uniunea Salvador România pentru funcția de Avocat al Poporului”, a transmis PSD.

Război total! Elena Cristian (DC BUSINESS), pariul despre PSD care a încins spiritele la RTV. Daniel Zamfir: S-ar putea să câștigați 

