Scandal în coaliția de guvernare, pe banii țării. ”Nu înțeleg ce nu este clar pentru Ilie Bolojan: bugetul nu trece!”

”Eu nu înțeleg ce nu este clar pentru Ilie Bolojan: fără măsurile de solidaritate propuse de Partidul Social Democrat, bugetul nu trece” atrage atenția Mihai Fifor, deputat PSD.

”Reforme aplicate fără discernământ”

Social-democratul continuă prin a susține că ”Solidaritatea nu este un moft al PSD. Este oxigen pentru zeci de mii de români care sunt cu apa la gură după luni întregi de "reforme" aplicate cu barda, fără discernământ și fără vreo finalitate, alta decât satisfacția premierului.

Românii, domnule Bolojan, nu sunt în stradă de drag. Sunt în stradă pentru că le-a ajuns cuțitul la os. Pentru că presiunea acumulată a devenit insuportabilă. Pentru că "reforma, fără excepții", amar numită de români a lui "Ilie Sărăcie", s-a transformat într-o povară zilnică. Iar singurul care pare să nu priceapă acest lucru este Ilie Bolojan.

Pentru că România lui este total diferită de România reală. România lui este cea a austerității oarbe, de dragul austerității. România reală, însă, este cea în care oamenii sunt îngroziți de ziua de mâine, în care facturile cresc, veniturile scad și incertitudinea devine regulă”.

”E greu de priceput, e nevoie de o schiță?”

El continuă cu atacurile la adresa politicilor fiscale susținute de Guvernul Bolojan, afirmând că ”În cele șapte luni de când țara a intrat în zodia Bolojan, aproape că nu există categorie socială care să nu fi fost afectată. Țara merge rău. O spun toate sondajele. Și se vede în buzunarele oamenilor și în datele oficiale care confirmă recesiunea. O problemă bugetară a fost transformată într-o criză economică și socială. Iar când coeziunea socială începe să se fractureze, statul devine vulnerabil. Nemulțumirea generalizată nu întărește disciplina bugetară - o subminează. Lipsa de încredere în decidenți slăbește instituțiile și expune România la riscuri economice și politice majore. Cel mai mare pericol este ca tensiunile acumulate să ducă la o explozie socială care să măture tot - inclusiv fragilul progres în reducerea deficitului - și să arunce societatea într-o spirală de instabilitate.

Tocmai de aceea, bugetul trebuie să includă măsurile de solidaritate propuse de PSD. Sprijinul pentru pensionarii cu venituri mici, protejarea persoanelor vulnerabile, eliminarea poverilor absurde precum CASS pentru mame și veterani, menținerea finanțării Educației - toate acestea trebuie prevăzute explicit în construcția bugetară. Fără solidaritate, nu există stabilitate, iar fără stabilitate, nu există reformă sustenabilă.

Fără coeziune socială, statul devine vulnerabil. E greu de priceput, domnule Bolojan? E nevoie de o schiță?”.