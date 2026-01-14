Ilie Bolojan pune sară pe rană: declarația premierului despre impozitele pe proprietate și ce se întâmplă din 2027

După ce a crescut impozitele pe proprietate cu cel puțin 70% - la care s-a adăugat actualizarea cu rata inflației, pe care unele UAT-uri nu o mai făcuseră chiar și de 10 ani! - premierul Ilie Bolojan consideră că este... prea puțin!

Prim-ministrul a făcut o declarație neașteptată în contextul supărării publice pe majorarea impozitelor pe proprietate. Nu doar că nu pare deloc afectat de reacțiile românilor, dar și consideră că impozitele pe proprietate sunt prea mici.

În alte țări europene, impozitul pe proprietate, de trei ori mai mare

Ilie Bolojan a declarat, la TVR 1, că ”acest impozit pe proprietate, în total, reprezintă aproximativ 0,55% din PIB-ul României, în timp ce media din ţările europene este de peste trei ori mai mare. Este de 1,85%. Deci, nivelul impozitului pe proprietate în România, de 20 de ani încoace, este unul foarte mic - aceasta este realitatea - comparativ cu investiţiile care trebuie făcute într-o localitate şi comparativ cu puterea de cumpărare din România versus ţările din UE".

Creșterea impozitelor pe proprietate, angajament în fața Bruxelles-ului și condiționare în PNRR

Mai mult, premierul a decalrat că ”angajamentul României, luat acum patru ani de guvernele noastre - şi care este condiţionare în PNRR - este să aducă impozitele la valoarea de piaţă a clădirilor. Acum s-a considerat că un metru pătrat în zona urbană este în jur de 500 de euro. Dar nimeni nu vinde un apartament la bloc cu un astfel de preţ. În general, în reşedinţele de judeţ depăşeşte 1.000 de euro metrul pătrat de suprafaţă utilă într-un apartament. Deci, oricum, nivelul de impozitare, astăzi, dacă ar fi la preţul de piaţă - cum este peste tot în lume - este la un nivel acceptabil”.

Din 2027, noi creșteri de impozite, la nivelul real al prețului pieței

”România s-a angajat că până la 1 ianuarie 2027 le va stabili în funcţie de preţul de piaţă. Acesta este un nivel intermediar mediu care în anumite localităţi s-ar putea să scadă, pentru că acum se lucrează la un soft la Ministerul de Finanţe, care preia date de la toate tranzacţiile care se fac în România - adică vânzări, cumpărări de apartamente. (...) Se face o bază de date pe localităţi, pe apartamente, pe oraşe. Cu cât sunt mai multe tranzacţii, cu atât datele sunt mult mai corecte şi se ştie cam ce valoare de piaţă are un metru pătrat de apartament în zona centrală” a mai spus premierul.