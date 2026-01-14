€ 5.0896
|
$ 4.3626
|

Subcategorii în Politica

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0896
|
$ 4.3626
 
DCNews Politica Ilie Bolojan pune sară pe rană: declarația premierului despre impozitele pe proprietate și ce se întâmplă din 2027
Data publicării: 08:23 14 Ian 2026

Ilie Bolojan pune sară pe rană: declarația premierului despre impozitele pe proprietate și ce se întâmplă din 2027
Autor: Roxana Neagu

ilie bolojan declaratii guvern Premierul Ilie Bolojan/ foto gov.ro

Creșterea impozitelor pe proprietate cu peste 70%, uneori chiar 200%, a revoltat majoritatea românilor, dar pentru Guvern nu este de ajuns.

 

După ce a crescut impozitele pe proprietate cu cel puțin 70% - la care s-a adăugat actualizarea cu rata inflației, pe care unele UAT-uri nu o mai făcuseră chiar și de 10 ani! - premierul Ilie Bolojan consideră că este... prea puțin! 

Prim-ministrul a făcut o declarație neașteptată în contextul supărării publice pe majorarea impozitelor pe proprietate. Nu doar că nu pare deloc afectat de reacțiile românilor, dar și consideră că impozitele pe proprietate sunt prea mici. 

În alte țări europene, impozitul pe proprietate, de trei ori mai mare

Ilie Bolojan a declarat, la TVR 1, că ”acest impozit pe proprietate, în total, reprezintă aproximativ 0,55% din PIB-ul României, în timp ce media din ţările europene este de peste trei ori mai mare. Este de 1,85%. Deci, nivelul impozitului pe proprietate în România, de 20 de ani încoace, este unul foarte mic - aceasta este realitatea - comparativ cu investiţiile care trebuie făcute într-o localitate şi comparativ cu puterea de cumpărare din România versus ţările din UE".

Creșterea impozitelor pe proprietate, angajament în fața Bruxelles-ului și condiționare în PNRR

Mai mult, premierul a decalrat că ”angajamentul României, luat acum patru ani de guvernele noastre - şi care este condiţionare în PNRR - este să aducă impozitele la valoarea de piaţă a clădirilor. Acum s-a considerat că un metru pătrat în zona urbană este în jur de 500 de euro. Dar nimeni nu vinde un apartament la bloc cu un astfel de preţ. În general, în reşedinţele de judeţ depăşeşte 1.000 de euro metrul pătrat de suprafaţă utilă într-un apartament. Deci, oricum, nivelul de impozitare, astăzi, dacă ar fi la preţul de piaţă - cum este peste tot în lume - este la un nivel acceptabil”. 

Din 2027, noi creșteri de impozite, la nivelul real al prețului pieței

”România s-a angajat că până la 1 ianuarie 2027 le va stabili în funcţie de preţul de piaţă. Acesta este un nivel intermediar mediu care în anumite localităţi s-ar putea să scadă, pentru că acum se lucrează la un soft la Ministerul de Finanţe, care preia date de la toate tranzacţiile care se fac în România - adică vânzări, cumpărări de apartamente. (...) Se face o bază de date pe localităţi, pe apartamente, pe oraşe. Cu cât sunt mai multe tranzacţii, cu atât datele sunt mult mai corecte şi se ştie cam ce valoare de piaţă are un metru pătrat de apartament în zona centrală” a mai spus premierul. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

impozit proprietate
ilie bolojan
guvern
majorare impozite
impozite 2027
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 5 minute
A murit jurnalista Nicoleta Drăgușin, la doar 46 de ani
Publicat acum 13 minute
Apare lista rușinii pentru români, persoane fizice. Măsurile Guvernului pentru 2026, de la personal, la salarii și amenzi
Publicat acum 20 minute
Se încălzește, apoi vine iar gerul. Maxime sub -10 grade ziua! Anunțul meteorologilor despre ce urmează
Publicat acum 35 minute
Economistul Adrian Negrescu a făcut calculul: Câți bani va strânge statul dacă va legaliza prostituția
Publicat acum 1 ora si 7 minute
Un mare dezvoltator imobiliar, susținut de familii de milionari belgieni, pleacă din România
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 23 ore si 41 minute
Coaliția fierbe: PNL ar vrea alt premier, PSD se gândește la plecare. Chirieac: Se poate și fără Bolojan. Sunt două nume de premieri 
Publicat pe 12 Ian 2026
Previziuni astrale prima jumătate a anului 2026 Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător și Pești
Publicat pe 12 Ian 2026
PRO TV anunță despărțirea de „La Măruță”. Prima reacție a lui Cătălin Măruță
Publicat pe 12 Ian 2026
Ce salariu lua Cătălin Măruță la PRO TV, conform surselor
Publicat pe 12 Ian 2026
BANCUL ZILEI: Lecția unui tată către fiică
 
minune anuntata de guvern in cazul taxelor locale comunicat oficial de la palatul victoria Minune anunțată de Guvern în cazul taxelor locale. Comunicat oficial de la Palatul Victoria

de Val Vâlcu

inainte sa cautam vinovati in spitale uitati va aici cine l a ucis pe gabriel bumbacea tanarul din buzau dupa o ruptura de femur Înainte să căutăm vinovați în spitale, uitați-vă aici! Cine l-a „ucis” pe Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău, după o ruptură de femur?

de Anca Murgoci

razboiul poate incepe ministrul apararii anunta pe fb ca e gata de lupta Războiul poate începe, ministrul Apărării anunță pe FB că e gata de luptă

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close