Majoritatea românilor sunt proprietari. Cei care au muncit pe brânci prin diaspora sau în România au poate chiar și două-trei locuințe. Oamenii le țin pentru bătrânețe, în speranța că își vor putea rotunji pensia. Fie le vând, fie le închiriază și au parte de o bătrânețe liniștită, ca bunicii din alte țări care, la 70-80 de ani, se plimbă prin Europa, nu stau la mila statului român pentru bani de medicamente.

Alții, prin chirii, deja își rotunjesc acum salariile mizere din România. Și vine cineva, într-o zi, și îți ia casele și le dă la „migranții cu 10 copilași”. Sau la unul care n-a ridicat un deget în viața lui. Statul poate să îți ia casa și să o dea unuia care nu a muncit o zi în viața lui. Da, da, pare ireal, dar așa plănuiesc unii birocrați europeni prin politicile stângiste.

Politicile stângiste la nivel european încurajează lenea, lipsa de productivitate și prostirea populației

Ne-a dezvăluit acest lucru Georgiana Teodorescu, europarlamentar AUR-ECR. Prin strategia europeană de combatere a sărăciei se numără ceva șocant: Casele care sunt neocupate să fie luate și date persoanelor care nu dețin o locuință.

Adică vine cineva cu zece copilași în brațe, nu are unde sta, și tu ești obligat să le dai casa pe care o țineai ca să faci ce voiai tu cu ea



„Printre politicile introduse în această strategie europeană de combatere a sărăciei erau următoarele:

Prima: Casele care sunt neocupate să fie luate și date persoanelor care nu dețin o locuință. Pur și simplu. Dreptul la proprietate devine o chestiune abstractă, lipsită de orice efect. Nu mai este un drept sfânt, așa cum l-am învățat în Facultatea de Drept, unde ți se spune că nu poți lua bunul altuia. Nu. Aici îl iei.

Dacă nu-i trebuie și nu-l folosește, îl dăm altcuiva, care are mai mare nevoie. După aceea, toată bogăția, toată averea existentă cumulat la nivel european ar trebui redistribuită între toți cetățenii.

Adică, dacă tu ai muncit sau muncești mai mult și ai reușit să strângi niște bani, să-ți iei o casă, sau ai primit o moștenire de la părinți, poate ți-a rămas casa bătrânească de la țară, casa ta să fie luată și dată, de exemplu, unui solicitant de azil care a venit în România, care nu muncește, nu produce nimic, dar care, în viziunea lor, are și el dreptul să stea într-o casă. Și nu mai bine să stea în casa ta? Nu așa ar fi „frumos”, dacă tot ești european și te pretinzi pro-european?”, a zis Georgiana Teodorescu.

Ce înseamnă dreptul fundamental de a fi bogat

„Mie mi se pare aberant. Este în contradicție cu orice principiu de drept pe care l-am învățat vreodată. Au vrut să introducă așa-zisul drept fundamental de a fi bogat. Dreptul fundamental de a fi bogat înseamnă că, dacă îl treci în Carta Drepturilor Fundamentale, rezultă, prin raționament juridic contrar, că dacă nu ești bogat, poți da statul în judecată, iar statul este obligat să-ți dea bani până devii bogat. Pentru că este un drept fundamental.

La fel, dreptul fundamental de a avea o locuință. Dacă nu ai o locuință, dai statul în judecată, iar statul este obligat să-ți dea una, pentru că tu nu ai.

Deci, în loc să încurajăm hărnicia, credeți-mă, că politicile stângiste la nivel european încurajează lenea, lipsa de productivitate și prostirea populației. Pentru că nici la școală nu se mai duc oamenii aceia. La ce îți mai trebuie școală dacă îți dă statul și casă, și te face și bogat? La ce să mai înveți carte?

Astea sunt strategiile. Iar noi, cei care spunem: „Nu, domnule, nu este în regulă să iei casa altcuiva, pentru care a muncit și pentru care plătește taxe și impozite, ca să o dai cuiva care nu muncește”, suntem etichetați drept extremiști.

Aceasta este poziția grupurilor progresiste, Renew. Și Renew susține, în multe situații, politici de acest tip. Sunt mai aproape de centru, de PPE, dar pe foarte multe politici din zona combaterii sărăciei se aliniază”, a explicat europarlamentarul AUR.

CITEȘTE ȘI: Ai de gând să-ți iei apartament în 2026? Analist: Pentru unii va fi Halloween imobiliar, iar pentru alții va fi Black Friday

„Adică vine cineva cu zece copii în brațe, nu are unde sta, iar tu refuzi să iei casa lui Bogdan Chirieac și să le-o dai celor zece copii. „Ce fel de om ești? N-ai suflet!”

Și atunci noi suntem cei fără suflet care spunem: stați puțin. Trăim într-o societate în care vrem să muncim, să avem dreptul la muncă, să fim plătiți corespunzător pentru munca noastră, să fim respectați. Iar odată ce am dobândit niște bunuri prin muncă cinstită și repet, nu vorbim despre bunuri dobândite ilegal, ele trebuie respectate.

Pentru numele lui Dumnezeu, avem șase milioane de români în diaspora care au trimis bani acasă ca să-și construiască o căsuță în satul părinților. Pe asta s-a construit România modernă. Și să venim acum să le spunem: „Dacă tot nu stați aici și căsuța e goală, o luăm noi și o dăm lui Muhammad? Uite, are zece copilași în brațe și trebuie ajutat, nu?” Cam asta se dorește”, a zis Georgiana Teodorescu.

Conform statisticilor, România are aproximativ zece milioane de locuințe, dintre care 2,5 milioane sunt nelocuite

Acestea sunt politicile stângiste. Asta ar însemna ca cele 2,5 milioane de locuințe să fie luate și date migranților pe care îi primim sau oricui altcuiva: Persoanelor fără adăpost, oamenilor care nu muncesc.

Iată aici dialogul integral pe baza acestui subiect: